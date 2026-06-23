Videos, dólares y escándalo mediático: Jesica Cirio entregó su celular y ya fijó domicilio

El divorcio de Jesica Cirio y Martín Insaurralde en medio de un escándalo mediático y graves sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La modelo y entrenadora fitness, Jésica Cirio, entregó su celular a la Justicia y fijó domicilio, tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito de su exesposo Martín Insaurralde, quien se desempeñó en la función pública desde 2003, llegando a ser intendente de Lomas de Zamora, diputado nacional y Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

El trámite estuvo a cargo de Claudio Caffarello, abogado de Cirio, quien hizo entrega del dispositivo y las claves de acceso a Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente. El objetivo de la medida dispuesta es comprobar si allí están los videos que se viralizaron en los últimos días.

En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.

En un comunicado Cirio habló de "maniobras ilícitas"

Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.

comunicado Cirio

En un comunicado, la también conductora televisiva e influencer había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”. A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.

Fuente: Agencia DIB