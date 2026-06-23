martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 08:49

La Provincia avanza con un plan de baterías energéticas para reforzar el sistema eléctrico

El Gobierno bonaerense aprobó un programa de baterías de almacenamiento para sostener el abastecimiento mientras avanzan obras de expansión.

Por Agencia DIB
Sistemas de almacenamiento eléctrico.

Sistemas de almacenamiento eléctrico.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías, una iniciativa destinada a incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico en nodos críticos de la red provincial para mejorar el abastecimiento y reducir los riesgos derivados de las limitaciones del sistema de transporte de energía.

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La medida, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico bonaerense mediante la instalación de centrales de almacenamiento que permitan acumular energía en períodos de baja demanda y liberarla cuando el consumo aumenta, mientras avanzan las obras de ampliación de la red de transporte.

Según la resolución, la incorporación de estas tecnologías responde tanto al crecimiento de la demanda eléctrica como a la necesidad de brindar soluciones transitorias en zonas donde existen restricciones estructurales del sistema de transmisión.

El nuevo programa se enmarca dentro de las acciones que la Provincia viene desarrollando para atender déficits de abastecimiento en determinadas regiones. En ese sentido, se prevé que los sistemas de baterías puedan reemplazar progresivamente a los equipos de generación eléctrica distribuida que funcionan con gasoil y que actualmente se utilizan para reforzar el suministro en situaciones críticas.

Financiamiento con fondos del sector eléctrico

La iniciativa será financiada con recursos provenientes del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), un componente tarifario que integra una subcuenta específica del Fondo de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

La normativa ya había habilitado recientemente la utilización de esos fondos para la adquisición de sistemas de almacenamiento energético, y ahora establece el marco operativo para su implementación, incluyendo los mecanismos de compra, operación, mantenimiento y reconocimiento de costos.

La resolución encomienda a la empresa estatal Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) la realización de las gestiones necesarias para adquirir, instalar, operar y despachar los sistemas de almacenamiento, ya sea de manera directa o a través de terceros.

La localización de los equipos será definida por la Dirección Provincial de Energía, que identificará los puntos donde existan déficits en el sistema de transporte eléctrico y donde las baterías puedan aportar una mejora en las condiciones de abastecimiento.

Fuente: Agencia DIB

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