martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 17:51

Auxiliares docentes paran 48 horas en distritos del sur de la provincia de Buenos Aires

Nucleados en ATE realizarán un paro de 48 horas este miércoles y jueves en Bahía Blanca, Patagones y Villarino en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Por Agencia DIB
Miércoles y jueves con paro de auxiliares docentes de ATE.

Miércoles y jueves con paro de auxiliares docentes de ATE.

Trabajadores auxiliares de la educación nucleados en ATE (Asociación Trabajadore del estado) realizarán un paro de 48 horas este miércoles y jueves en Bahía Blanca, Patagones y Villarino, en reclamo de mejoras salariales y laborales, por lo que los establecimientos educativos públicos tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según el nivel de adhesión a la protesta.

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En el marco de la medida de fuerza, el sector convocó a una manifestación para mañana miércoles a las 10 en el Consejo Escolar de Bahía Blanca. Entre los principales pedidos figuran la recomposición salarial, una mejor cobertura de IOMA y la derogación de la resolución 293/18.

“Se comunica que los días 24 y 25 del corriente mes de junio, los trabajadores dependientes de la Dirección a vuestro cargo que se desempeñan en las localidades de Bahía Blanca, Patagones y Villarino realizarán paro de actividades”, informó ATE en un comunicado dirigido a la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.

De acuerdo con el diario La Nueva, la medida de ATE implicará una nueva interrupción del ciclo lectivo 2026 en Bahía Blanca, en un contexto en el que el Suteba local ya había llevado adelante paros los días 2 y 3 de marzo; 9 y 10 de marzo; 17 y 21 de abril; 29 de abril; 7, 12 y 20 de mayo; y 9 y 18 de junio.

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