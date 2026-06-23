La Plata: se agrava la falta de GNC y crece la bronca de los usuarios

En medio de una ola de frío y tres pasar más de una semana con el suministro de GNC interrumpido en la gran mayoría de las estaciones de servicio de La Plata , crece la preocupación y bronca de taxistas, remiseros, fleteros y conductores particulares que reclaman una rápida solución.

La escasez golpea sobre todo a los trabajadores que manejan transporte de pasajeros, que tienen que afrontar larguísimas filas para poder llenar el tanque. De hecho, este martes en la capital provincial y la región, varias estaciones que venían brindando servicio debieron suspenderlo .

En este contexto, se vieron colas de remises y taxis de más de diez cuadras y demoras de hasta seis horas para poder cargar Gas Natural Comprimido (GNC) en los pocos establecimientos que aún tienen. "Me tuve que levantar a las 4 de la mañana para cargar; hace dos semanas que estamos así. Perdés horas de descanso, horas de estar con tus hijos", dijo un usuario ante las cámaras de televisión.

Por ese motivo, taxistas, remiseros, fleteros y conductores particulares protestaron en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires desde temprano para reclamar una solución a las restricciones. Los taxistas piden contar con estaciones de servicio destinadas exclusivamente a los vehículos que trabajan con este combustible.

La convocatoria había sido difundida a través de redes sociales y grupos de mensajería bajo la consigna: "Basta de restricción al GNC". E incluyó reuniones con las autoridades municipales.

Ola de frío y corte de GNC

Ante el salto exponencial en la demanda de calefacción residencial, las empresas distribuidoras de gas de todo el territorio nacional dispusieron, desde hace una semana y hasta nuevo aviso, una severa restricción en el suministro de GNC y del fluido para el entramado industrial.

La medida técnica de emergencia busca resguardar el normal funcionamiento de los denominados usuarios prioritarios, una categoría que engloba a los hogares, centros de salud y establecimientos educativos. Se trata del tercer esquema de racionamiento que las compañías del sector deben activar de forma preventiva en lo que va del año para evitar un colapso generalizado en la presión de los gasoductos troncales.

Por eso la clave pasa, según los especialistas, por la importancia de las estaciones de servicio que contraten gas firme para los días de invierno con temperaturas por debajo de cinco o seis grados. Ese tipo de contrato, garantiza el suministro aunque tiene un costo mayor. Y en La Plata, por ejemplo, de las 46 estaciones de servicio sólo unas cuatro tienen contrato firme.

Fuente: Agencia DIB