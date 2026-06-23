martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 17:08

Falleció el juez Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia

El magistrado tuvo una destacada actuación en la justicia provincial. Formó parte de la creación del Tribunal de Casación, que presidía. Colegas y empleados judiciales expresaron su pesar.

Por Agencia DIB
El juez Natiello.&nbsp;

El juez Natiello. 

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia informó el fallecimiento de Carlos Ángel Natiello, su presidente actual y además juez decano de la institución.

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A través de un comunicado, los jueces, funcionarios y empleados del Tribunal lamentaron el fallecimiento del magistrado-ocurrido el lunes-, quien se desempeñaba como titular del cuerpo desde el 1° de enero de este año y era además el juez decano de la institución.

Natiello fue uno de los miembros fundadores del Tribunal de Casación Penal bonaerense, organismo creado en 1998 como máxima instancia penal de la provincia. Desde entonces integró de manera ininterrumpida distintas salas del tribunal, convirtiéndose en una de las figuras de mayor trayectoria dentro del fuero penal provincial.

Una extensa carrera en la Justicia bonaerense

Antes de su llegada al Tribunal de Casación, Natiello desarrolló gran parte de su carrera judicial en los tribunales de La Plata. Su recorrido dentro del Poder Judicial bonaerense lo posicionó como una referencia en materia penal y le permitió participar de algunos de los fallos más relevantes de las últimas décadas.

A lo largo de casi tres décadas en Casación, intervino en causas de alto impacto y formó parte de decisiones que marcaron jurisprudencia dentro de la provincia de Buenos Aires.

Un fallo que marcó un precedente

Entre las resoluciones más recordadas de su trayectoria figura la sentencia que firmó junto a los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, mediante la cual declararon la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el Código Penal.

En aquella decisión, los magistrados consideraron que esa figura constituía una “pena cruel”, criterio que generó un amplio debate jurídico y se convirtió en uno de los pronunciamientos más trascendentes emanados del máximo tribunal penal bonaerense.

“La muerte de Natiello genera pesar en el ámbito judicial de la provincia, donde era reconocido por su extensa trayectoria, su rol en la consolidación del Tribunal de Casación Penal y su participación en fallos de relevancia institucional”, indicó el Tribunal en un comunicado.

Fuente: Agencia DIB.

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