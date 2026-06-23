martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 12:08

Low-cost: Europa les prohíbe cobrar por el equipaje de mano en los vuelos

Los países miembros de la UE aprobaron una normativa que unifica la política de precios y regula las demoras y cancelaciones.

Por Agencia DIB
Personas en un aeropuerto esperando por un vuelo. (Agencia Xinhua)

Personas en un aeropuerto esperando por un vuelo. (Agencia Xinhua)

El Parlamento de la Unión Europea (UE) le aplicó este martes un duro golpe a las empresas low-cost al alcanzar un acuerdo para prohibir que las compañías aéreas cobren cargos adicionales por el equipaje de mano en los vuelos dentro de la región.

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La medida busca eliminar costos ocultos, aumentar la transparencia tarifaria y unificar criterios entre las distintas aerolíneas, y entrará en vigencia tras una revisión legal y lingüística.

La nueva normativa establece que los pasajeros podrán llevar a bordo una valija de cabina de hasta siete kilos sin pagar un importe extra, además de una mochila o bolso personal que pueda ubicarse debajo del asiento. De esta manera, las empresas deberán informar el precio del pasaje con el equipaje de mano incluido antes de que el usuario inicie el proceso de reserva.

El documento, consensuado con el Consejo de la UE, también incorpora otras modificaciones relevantes para el sector aéreo. Entre ellas, se prohíbe a las aerolíneas impedir el embarque a un viajero en el tramo de vuelta por el hecho de no haber utilizado el pasaje de ida, una práctica comercial conocida como "no-show“.

También establece que los grupos familiares y las personas con movilidad reducida podrán sentarse juntos sin tener que abonar cargos adicionales.

Reclamos a las aerolíneas low-cost

En materia de reclamos, las compañías estarán obligadas a responder en un plazo máximo de 30 días, ya sea para otorgar una compensación o para justificar su negativa. Además, si un vuelo llega con más de tres horas de retraso o es cancelado con menos de 14 días de anticipación, los pasajeros tendrán derecho a indemnizaciones fijas: 250 euros para trayectos de hasta 1500 kilómetros; 400 euros para vuelos dentro de la UE o de hasta 3500 kilómetros; y 600 euros para las rutas de mayor distancia.

La normativa también endurece las obligaciones de las aerolíneas frente a las cancelaciones. En esos casos, deberán ofrecer una alternativa de viaje dentro de las tres horas posteriores a la suspensión del vuelo. Si no lo hacen, el pasajero podrá organizar su propio traslado y reclamar el reintegro de hasta el 400% del valor original del boleto.

Fuente: Agencia DIB

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