martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 17:23

Encontraron una mochila y un bidón de nafta perteneciente a uno de los pescadores de Hudson en Atalaya

Los amigos partieron desde Hudson el pasado domingo 14 de junio. Desde ese día se perdió el contacto: solo se halló una mochila y un bidón de combustible.

Por Agencia DIB
Continúa la búsqueda de los cinco pescadores que se embarcaron en el Río de la Plata el pasado 14 de junio.&nbsp;

Continúa la búsqueda de los cinco pescadores que se embarcaron en el Río de la Plata el pasado 14 de junio. 

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.&nbsp;

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson. 

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.&nbsp;

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson. 

La búsqueda de los cinco pescadores que permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de junio dio un primer resultado positivo: efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmaron el hallazgo de una mochila y un bidón de nafta en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena. La mochila encontrada pertenece a uno de los tripulantes que partió desde Hudson.

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Se trata de la primera pista certera que hasta ahora arrojó el operativo que intenta dar con el paradero de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, quienes salieron hace diez días en un bote semirrígido rojo y blanco a pescar en el Río de la Plata, a la altura de la localidad de Hudson, y se les perdió el rastro.

La pesquisa, impulsada por PNA, Defensa Civil y bomberos voluntarios de distintas localidades, se extendió hasta San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, y los especialistas utilizaron buques guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos.

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La hipótesis principal que manejan hasta ahora los investigadores es que el bote fue arrastrado por la corriente y se habría hundido.

pescadores Hudson x 2
Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

Búsqueda en Atalaya: hallan pertenencias

Las condiciones meteorológicas en el momento de la partida eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. Según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval, “en algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”.

Los rastrillajes se llevan a cabo tanto por agua, con embarcaciones pequeñas y kayaks, como por tierra en las zonas costeras. El avión de Prefectura sobrevoló más de 110 kilómetros de costa en los primeros días.

Fuente: Agencia DIB

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