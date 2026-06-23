Denuncian que el servicio de pediatría del hospital de Pergamino está en crisis y piden explicaciones

El frente del Hospital San José, de Pergamino. DIB.

La crisis en el servicio de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal de Pergamino, que afronta problemas serios de funcionamiento por falta de personal, generó alertas que llegaron a la legislatura de la Provincia, donde avanzaron pedidos parlamentarios para que se informe sobre sus causas y sobre las medidas que adoptó el ministerio de Salud para solucionarla.

Los problemas que afronta el Hospital General Interzonal de Agudos “San José” de Pergamino fueron denunciados el mes pasado por la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría y por sus propios trabajadores, y se focalizan en la falta de profesionales para atender el servicio de pediatría y las guardias pediátricas, lo que provoca largas esperas y, en ocasiones, sobrecarga extrema para los médicos a cargo,

El HIGA "San José" es el único efector público de internación de terapia intensiva pediátrica y neonatología en la ciudad, la crisis afecta directamente a familias que carecen de cobertura privada en de Pergamino, pero también tiene impacto en zonas aledañas como Salto, Colón y Rojas, en el noroeste de la provincia.

El senador de PRO Juan Manuel Rico Zini presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud bonaerense informe las causas de la crisis del nosocomio y también las medidas para solucionar el problema. El legislador remarcó en los fundamentos de su iniciativa sobre “la existencia de días sin cobertura pediátrica y sobre una práctica que se ha vuelto habitual: que un único profesional deba asumir en simultáneo la atención de guardia externa y de pacientes internados”.

Rico Zini aclaró que la iniciativa no es un ataque contra el hospital público, sino todo lo contrario. “Que no se confunda ni se malinterprete. Desde el bloque de Senadores del PRO nuestro objetivo es muy claro: defender el Hospital público que cumple una función esencial, aún en un esquema de restricción de facultades estatales”. Dijo que “no todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser tomadas por las empresas privadas de salud, ni los sistemas de atención primaria pueden abordar la alta complejidad. El Hospital público cumple un rol esencial”.

Para compartir en redes









Temas Pergamino