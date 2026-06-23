martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 18:07

Denuncian que el servicio de pediatría del hospital de Pergamino está en crisis y piden explicaciones

Se trata del HIGA San José, único efector público de la ciudad. La Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre graves deficiencias. Desde PRO pidieron preciones al ministerio de Salud.

El frente del Hospital San José, de Pergamino.&nbsp;

El frente del Hospital San José, de Pergamino. 

DIB.

La crisis en el servicio de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal de Pergamino, que afronta problemas serios de funcionamiento por falta de personal, generó alertas que llegaron a la legislatura de la Provincia, donde avanzaron pedidos parlamentarios para que se informe sobre sus causas y sobre las medidas que adoptó el ministerio de Salud para solucionarla.

Más noticias
Uno de los 16 allanamientos realizados en el marco de la causa por la red de narcotráfico en el norte bonaerense.

Desarman una red narco que operaba en el norte bonaerense: el líder está preso en Marcos Paz
El Examen de Residencias Bonaerenses (ERES) tuvo su instancia inicial con 7 mil aspirantes para 2.300 cargos. 

Miles de profesionales participan del Examen de Residencias Bonaerenses

Los problemas que afronta el Hospital General Interzonal de Agudos “San José” de Pergamino fueron denunciados el mes pasado por la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría y por sus propios trabajadores, y se focalizan en la falta de profesionales para atender el servicio de pediatría y las guardias pediátricas, lo que provoca largas esperas y, en ocasiones, sobrecarga extrema para los médicos a cargo,

El HIGA "San José" es el único efector público de internación de terapia intensiva pediátrica y neonatología en la ciudad, la crisis afecta directamente a familias que carecen de cobertura privada en de Pergamino, pero también tiene impacto en zonas aledañas como Salto, Colón y Rojas, en el noroeste de la provincia.

El senador de PRO Juan Manuel Rico Zini presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud bonaerense informe las causas de la crisis del nosocomio y también las medidas para solucionar el problema. El legislador remarcó en los fundamentos de su iniciativa sobre “la existencia de días sin cobertura pediátrica y sobre una práctica que se ha vuelto habitual: que un único profesional deba asumir en simultáneo la atención de guardia externa y de pacientes internados”.

Rico Zini aclaró que la iniciativa no es un ataque contra el hospital público, sino todo lo contrario. “Que no se confunda ni se malinterprete. Desde el bloque de Senadores del PRO nuestro objetivo es muy claro: defender el Hospital público que cumple una función esencial, aún en un esquema de restricción de facultades estatales”. Dijo que “no todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser tomadas por las empresas privadas de salud, ni los sistemas de atención primaria pueden abordar la alta complejidad. El Hospital público cumple un rol esencial”.

Temas
Ver más

Desarman una red narco que operaba en el norte bonaerense: el líder está preso en Marcos Paz

Miles de profesionales participan del Examen de Residencias Bonaerenses

Rescatan más de 200 documentos vinculados a San Martín y otros próceres valuados en 100 mil dólares

Bahía Blanca: un trabajador encontró un feto en el relleno sanitario

Auxiliares docentes paran 48 horas en distritos del sur de la provincia de Buenos Aires

Videos, dólares y escándalo mediático: Jesica Cirio entregó su celular y ya fijó domicilio

Encontraron una mochila y un bidón de nafta perteneciente a uno de los pescadores de Hudson en Atalaya

Falleció el juez Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia

Quequén: recuperaron los restos de su hermano, al que buscaron durante 51 años

Reducen personal del peaje de Hinojo y hay incertidumbre en el sector

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sistemas de almacenamiento eléctrico.

La Provincia avanza con un plan de baterías para reforzar el sistema eléctrico

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

Adorni, blindado: Bullrich suspendió el informe que debía dar en el Senado para "no exponerlo"