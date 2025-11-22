sábado 22 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025 - 10:03

Vecinos de La Plata buscan impedir la quema de un muñeco de fin de año en cercanías al Hospital Italiano

En una carta elevada a la Intendencia, afirman que la ceremonia altera la vida del barrio durante muchos días, ya que en semanas previas se organizan recitales y reuniones en la zona.

Por Agencia DIB
El grupo que se construyó en la zona de 31 y 55 en diciembre de 2023, quemado el 1º de enero de 2024.

El grupo que se construyó en la zona de 31 y 55 en diciembre de 2023, quemado el 1º de enero de 2024.

DIB | Marcelo Metayer

A poco más de un mes de fin de año, un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata cercanos al Hospital Italiano envió una carta a la Municipalidad en la que solicita que se impida en la zona la tradicional quema de muñecos. Además de la proximidad del hospital, argumentaron que muy cerca se ubica una estación de servicio. De ese modo, reclamaron que la locación del “momo” se desplace a otro lugar.

Más noticias
La Fiesta Provincial de Teatro, con obras de todo el territorio bonaerense. 

La Fiesta Provincial del Teatro sale a escena en La Plata con entradas libres y gratuitas
Julio Alak y Marcos Pisano junto al mojón fundacional recuperado.

Bolívar restituyó un mojón fundacional histórico a la ciudad de La Plata

Según medios locales, los vecinos de la zona expresaron “profunda preocupación por la quema del muñeco tradicional y los eventos previos asociados”.

Un festival completo

Aseguran que ya no es una simple quema, sino un festival que se suele extender durante una semana. En los días previos se realizan juntadas y recitales que interrumpen la tranquilidad de la zona del Hospital.

"Este show mueve a una infinidad de gente por día, que se acerca tanto para ver el muñeco como para participar de los recitales. Esto genera caos de tránsito y hechos delictivos. El año pasado, en 30 entre 52 y 53, durante el maremoto de gente que pasaba, se produjo una entradera", indica la nota presentada por los vecinos.

“Además, la estación de servicio de 51 y 31 tuvo que encintar la playa para que no dejen los autos ahí cual estacionamiento. La Municipalidad no dispuso de un operativo de control urbano, tampoco policías. La música de noche es hasta las tres o cuatro de la mañana”, argumentaron en el texto.

Sin palabra oficial

Por el momento, las autoridades no han comunicado su postura al respecto.

No es la primera vez que la tradicional quema de muñecos genera conflictos en La Plata. En años anteriores, vecinos de distintas zonas también habían expresado su rechazo por problemas de seguridad, tránsito y ruidos molestos.

Temas
Ver más

La Fiesta Provincial del Teatro sale a escena en La Plata con entradas libres y gratuitas

Bolívar restituyó un mojón fundacional histórico a la ciudad de La Plata

"Para que no quede impune": familiares de víctimas del fentanilo adulterado volverán a marchar en La Plata

La Plata, ciudad de leyenda desde el momento de su fundación

La Plata cumple: ¿Qué lugar recomiendan los platenses a los turistas?

Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona

La Plata: conmoción en City Bell por el crimen de una psiquiatra

Detienen a un sargento de la Bonaerense por el secuestro y violación de una joven en La Plata

La Plata: piloto de carreras murió mientras participaba de una competencia zonal

"Back To Fun": un viaje al cine y la cultura pop de los 80 llega a la capital bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Tren Solidario fue recibido por una multitud a su llegada a Bolívar.

La llegada del viaje 58 del Tren Solidario conmovió a Bolívar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La actual estación de peaje de Mar Chiquita.

"Free Flow": el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Por  Marcelo Metayer