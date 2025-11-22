Vecinos de La Plata buscan impedir la quema de un muñeco de fin de año en cercanías al Hospital Italiano

El grupo que se construyó en la zona de 31 y 55 en diciembre de 2023, quemado el 1º de enero de 2024.

A poco más de un mes de fin de año, un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata cercanos al Hospital Italiano envió una carta a la Municipalidad en la que solicita que se impida en la zona la tradicional quema de muñecos . Además de la proximidad del hospital, argumentaron que muy cerca se ubica una estación de servicio . De ese modo, reclamaron que la locación del “momo” se desplace a otro lugar.

Según medios locales, los vecinos de la zona expresaron “profunda preocupación por la quema del muñeco tradicional y los eventos previos asociados” .

Aseguran que ya no es una simple quema, sino un festival que se suele extender durante una semana . En los días previos se realizan juntadas y recitales que interrumpen la tranquilidad de la zona del Hospital.

"Este show mueve a una infinidad de gente por día, que se acerca tanto para ver el muñeco como para participar de los recitales. Esto genera caos de tránsito y hechos delictivos . El año pasado, en 30 entre 52 y 53, durante el maremoto de gente que pasaba, se produjo una entradera ", indica la nota presentada por los vecinos.

“Además, la estación de servicio de 51 y 31 tuvo que encintar la playa para que no dejen los autos ahí cual estacionamiento. La Municipalidad no dispuso de un operativo de control urbano, tampoco policías. La música de noche es hasta las tres o cuatro de la mañana”, argumentaron en el texto.

Sin palabra oficial

Por el momento, las autoridades no han comunicado su postura al respecto.

No es la primera vez que la tradicional quema de muñecos genera conflictos en La Plata. En años anteriores, vecinos de distintas zonas también habían expresado su rechazo por problemas de seguridad, tránsito y ruidos molestos.