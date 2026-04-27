lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 18:46

Universidades: el Gobierno pidió a rectores un plan de contingencia por el "derecho a la educación"

El Ministerio de Capital Humano solicitó a las autoridades de las universidades nacionales que envíe informes sobre las medidas que se tomaron durante las jornadas de paro docente y exigen que se recuperen jornadas perdidas y se garantice el ingreso de docentes que no adhieren a las medidas.

Por Agencia DIB
presupuesto para las universidades públicas

El Ministerio de Capital Humano solicitó a los rectores de universidades nacionales que elaboren informes sobre las medidas que tomaron durante las jornadas de paro docente para garantizar "el derecho a la educación" de los estudiantes.

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Asimismo, indicaron la puesta en marcha de un "plan de contingencia" para permitir recuperar clases y que no se suspendan mesas de exámenes, al tiempo que se respete el ingreso a los establecimientos de los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza impulsadas por los gremios.

Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello, mostraron preocupación por los paros de "semana completa" impulsados por los gremios universitarios, y pusieron énfasis en garantizar "el derecho a enseñar y aprender". No obstante, las agrupaciones sindicales que realizan un plan de lucha a nivel nacional reclaman al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 27.795 ratificada por el Congreso y la Justicia y la recomposición salarial de docentes y no docentes, que estima una pérdida salarial del 50% en un año.

Plan de lucha gremial

El plan de lucha general que impulsa la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) desde el inicio del ciclo lectivo incluye paros activos sin concurrencia a las aulas, paros escalonados de trabajadores no docentes, carpas blancas para visibilizar el conflicto en espacios públicos de las ciudades que cuentan con universidades y la organización de una Marcha Federal a Plaza de Mayo, prevista para el 12 de mayo, "Por la educación, la universidad publica y la ciencia nacional".

Esta semana se realiza un paro docente en universidades nacionales, convocado por las centrales gremiales CONADU y CONADU Histórica que representan a una gran mayoría de sindicatos de estucadores de todo el país.

Clara Chevalier, titular de CONADU, detalló la semana pasada que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses", una ley "votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación". En esa línea, sumó: "Ya contamos con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley".

Fuente: Agencia DIB

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