Universidades: la marcha federal será el 12 de mayo y se intensifican los paros y el plan de lucha

Una marcha universitaria.

En el marco del incumplimiento de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo nacional y la judicialización de la medida, los gremios nucleados en la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) definieron la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema "Por la educación, la universidad publica y la ciencia nacional".

Además, confirmaron que la próxima semana habrá paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo en todas las casas de altos estudios del país - del 27 de abril al 2 de mayo - siguiendo el plan de lucha definidos por los gremios de cada universidad y la CONADU y CONADU Histórica.

Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”.

Clara Chevalier, titular de CONADU, detalló que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses", una ley "votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación". En esa línea, sumó: "Ya contamos con fallos de 1era y 2da instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONADU (@prensaconadu) Gremios que adhieren a las medidas de fuerza Los gremios que conforman CONADU son: ADIUNGS, AGD Río Cuarto, ADUM, ADUNCe, ADEIUNAJ, SIDIU, ADUNTREF, ADOI – UNVIME, ADUNA, CODIUNNE, COAD, FEDUBA, ADIUC, SIDIUNLAR, SIDIUNT, ADULP, ADUNIPE, SIDUNSJ, AGDU – Entre Ríos, SUDHur, ADIUNQ, ADUFOR, ADAI, ADIUNPAZ, SIDIUNCAUS, ADUNSADA, SIDUNCU, AFUDI, ADUNSE y ADUC. Fuente: Agencia DIB

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