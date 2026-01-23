Universidades argentinas: qué posición ocupan en un prestigioso ranking mundial

El último informe de Times Higher Education World University Ranking (THE) que analiza aspectos como la calidad de la enseñanza, el ambiente en el que se desarrolla la investigación, la producción científica, la proyección internacional y la relación con el sector industrial colocó a nueve universidades argentinas entre las casi 2000 mejores del mundo.

La lista avaluó las instituciones que participaron en: Arte y Humanidades, Negocios y Economía, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Educación, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina, Física, Psicología y Ciencias Sociales. Y solo tres universidades aparecen en el top 10 de las 11 clasificaciones por disciplinas : la de Harvard, la de Stanford y la de Cambridge.

Mientras China es el país asiático con mejor desempeño en los primeros puestos del ranking, con siete universidades dentro del top 10 , las cinco primeras son la Universidad de Oxford , el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Princeton, la de Cambridge y la de Harvard

Al igual que con el ranking latinoamericano, Brasil consolidó su posición en esta región . La Argentina ocupa el séptimo lugar, con nueve universidades en el listado.

A nivel global, sin discriminar por disciplina, la Universidad Austral fue reconocida, por segundo año consecutivo, como la mejor de la Argentina en este ranking. De todos modos, este año registró su posición más baja hasta el momento: en la anterior se ubicaba en el rango 1001-1200, mientras que en esta edición descendió al 1201-1500.

Las otras instituciones incluidas están todas ubicadas a partir del puesto 1500. Son las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario, San Martín, la del Litoral y la Universidad Católica Argentina (UCA).

La Universidad de Buenos Aires (UBA) no aparece entre las clasificadas porque no participa de este ranking, ya que este no recopila los datos de forma directa, sino que requiere que las propias universidades los envíen.

En esta edición de la clasificación mundial, la Universidad Católica Argentina (UCA) figura entre las 500 mejores universidades del mundo en Derecho.

En Arte y Humanidades, la UCA (la mejor del país en Derecho) comparte el rango 601-800 a nivel global con la UNLP y la de San Martín. En Educación, la casa de estudios platense quedó posicionada en el rango 601-800. Y en Negocios y en Ciencias de la Computación, aparece luego del puesto 1000.

En Medicina, la de Córdoba comparte el rango 801-1000 con la Universidad Austral. Las casas de altos estudios nacionales de La Plata, Rosario y el Litoral se ubicaron por debajo del puesto 1000.

En tanto, todas las casas de altos estudios argentinas puntuadas en Ingeniería –las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, San Martín y del Litoral- figuran a partir del puesto 1251. Lo mismo sucede en Ciencias Sociales, donde la de Córdoba, la de Cuyo, la de La Plata, la de Quilmes, la de Rosario y la de San Martín están ubicadas luego del puesto 1000.

Fuente: Agencia DIB