jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 09:16

Una formación del tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos

El accidente ocurrió en horas de la madrugada. El ramal Ezeiza de la línea ferroviaria, que se dirigía a Plaza Constitución, impactó contra un bus de la empresa Tienda León.

Por Agencia DIB
El micro de Tienda León fue impactado por la formación del Roca en Monte Grande y se investigan las causas. (Minuto Uno)

Un tren de la línea Roca protagonizó un accidente en las primeras horas de este jueves, cuando embistió a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Monte Grande. El siniestro dejó al menos 12 heridos.

De acuerdo a la información difundida por el portal Minuto Uno, se trataba de una formación del ramal Ezeiza, que se dirigía hacia Plaza Constitución. Mientras que el colectivo afectado pertenece a la empresa Tienda León, que transporta pasajeros entre terminales aéreas.

Los reportes iniciales indican que hay doce personas con heridas leves, principalmente golpes y traumatismos.

Tras el impacto el servicio ferroviario se vio seriamente afectado durante toda la mañana. Durante horas ese ramal del Roca solo circuló entre Monte Grande y Constitución, lo que generó complicaciones para miles de usuarios en el horario en el que suelen acudir a su trabajo.

Las autoridades ya se encontraban trabajando en el lugar para esclarecer las causas del choque. (DIB)

