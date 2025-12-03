miércoles 03 de diciembre de 2025
Una estudiante secundaria de Pilar creó una alarma para prevenir caídas accidentales en piscinas

El novedoso dispositivo no tiene sensores en contacto con el agua, sino que utiliza un sistema mecánico basado en un péndulo.

Por Agencia DIB
Resumen

De cara a la temporada de verano, y en un contexto donde en Argentina muere de ahogamiento un menor de cinco años cada semana, en Pilar se presentó un proyecto de una alumna de una escuela secundaria para aportar una solución: una alarma por oleaje que se activa ante caídas accidentales en el agua. La idea es de la estudiante de 7º año de la Escuela Técnica Nº 3 de la localidad, Magalí Frappa. La adolescente fue guiada por el profesor de Informática y jefe de área, Ariel Pérez.

Según explicó Pérez en diálogo con Resumen de Pilar, la iniciativa nació en el marco del trayecto de robótica y mecatrónica que la institución aborda con placas Arduino.

pileta-alarma
Sin sensores

Esta propuesta tenía un desafío adicional: funcionar sin sensores ni componentes electrónicos expuestos, un objetivo poco habitual en este tipo de dispositivos.

"Pensar una alarma sin sensores ni placa era todo un desafío, porque cuesta imaginar algo que pueda activarse sin componentes electrónicos", señaló el docente.

Boya y péndulo

La idea tomó forma cuando Magalí planteó la necesidad de diseñar un sistema de alerta tras ver reiteradas noticias sobre accidentes en piscinas durante el verano. El dispositivo desarrollado por la alumna funciona como una boya flotante completamente hermética, donde no hay ningún sensor en contacto con el agua. El mecanismo de activación es completamente mecánico: un péndulo interno calibrado detecta el movimiento brusco generado por el oleaje y activa una señal sonora de inmediato.

Como aclaró el profesor, el proceso de desarrollo presentó varios retos técnicos. Primero, lograr que la estructura flotara de forma estable. Luego, asegurar la hermeticidad del dispositivo para proteger las baterías internas. Finalmente, ajustar con precisión el péndulo para que responda al movimiento del agua sin activar falsas alarmas.

Bajo costo

Entre sus ventajas, el dispositivo destaca por su bajo costo, ya que termina costando menos de 30 mil pesos. Esto lo que lo convierte en una opción viable para familias, clubes o natatorios. Además, gracias a su autonomía las baterías permanecen en modo de espera entre 25 y 30 días sin perder carga, lo que reduce al mínimo el mantenimiento.

