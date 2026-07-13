Un remís chocó contra un camión frigorífico en la Ruta 88: murió el chofer y una deportista está grave

Un remisero de 58 años murió tras chocar contra un camión frigorífico en la Ruta Provincial 88 , a la altura del paraje San José. En el vehículo viajaba una adolescente, que sufrió un neumotórax y traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

La víctima fatal fue identificada como Santiago Irigoyen, de 58 años, quien manejaba un Fiat Siena que prestaba servicio de remís. Por causas que son materia de investigación, el vehículo colisionó de manera violenta contra un camión frigorífico entrada la noche del domingo. Como consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar. El cuerpo quedó atrapado entre los hierros del automóvil y debió ser rescatado por personal de Bomberos que trabajó durante varios minutos para liberarlo.

El conductor del camión frigorífico también resultó herido. Según la información oficial, sufrió una fractura en una de sus piernas y fue trasladado a un centro de salud para recibir tratamiento.

En el remís viajaban en total cuatro pasajeros, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración, según informaron fuentes cercanas al diario La Capital de Mar del Plata. Otra adolescente que viajaba en el vehículo fue asistida por los equipos de emergencia y recibió el alta médica, mientras que una mujer mayor sufrió una fractura de costilla y permanece bajo atención médica.

El siniestro generó un importante despliegue de personal policial, Bomberos y servicios de emergencia sobre la ruta 88, donde el tránsito permaneció parcialmente restringido mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias accidentológicas.

Fuente: Agencia DIB