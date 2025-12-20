Un pueblo de Adolfo Alsina invita a un gran festival por Janucá, con feria gastronómica y música en vivo

Se viene el encendido de la última vela de Janucá en Rivera, una gran fiesta para toda la comunidad.

La comunidad de Rivera , una localidad del partido bonaerense de Adolfo Alsina , invita a toda la población de la zona a participar este domingo a las 20 horas del encendido de la última vela de Janucá . Habrá una gran feria gastronómica, música en vivo y una propuesta cultural abierta a todo público .

La jornada, que se realizará en la Plaza San Martín de Rivera, contará con el tradicional encendido de la vela de Janucá, en “ una ceremonia que recuerda la rebeldía macabea y el milagro de la llama judía , símbolo de fe, identidad y perseverancia”.

“En este 2025 la celebración adquiere un significado especial, renovando el pedido de paz para la tierra de Israel y celebrando el reencuentro de hermanos y hermanas que hoy han podido regresar a sus hogares”, afirmaron los organizadores, citados por Cambio 2000 .

El encendido de la vela estará acompañado por Yosi Baumgarten , rabino del Gran Templo Paso , en CABA.

Gastronomía y música

Como cierre del año, se presentará una gran feria gastronómica, donde los asistentes podrán degustar una amplia variedad de platos típicos de la cocina judía, elaborados con la guía de una chef de raíces riverenses.

Además, en la plaza se podrá disfrutar del show musical de Diego Soler, con un repertorio de canciones en hebreo e ídish.

Sorteos

Quienes adquieran de manera anticipada una tarjeta por un valor de $ 10.000 podrán consumir productos por ese mismo monto, recibirán una bebida de regalo y participarán del sorteo de una canasta de premios.

“La propuesta es abierta a toda la comunidad, pensada tanto para quienes deseen recordar recetas tradicionales, descubrir nuevos sabores, disfrutar de la música y compartir un espacio de encuentro. Desde la organización invitan a todos a sumarse a esta celebración y a cerrar el año en comunidad, compartiendo cultura, historia y tradición”, cerraron.

Fuente: Agencia DIB