Luján: cerró Molino Campo Claro, empresa de Carlos Keen dedicada a la elaboración de productos orgánicos

Embed - Campo Claro on Instagram: "CERRAMOS Hemos resistido 30 años, y lo seguiremos haciendo, pero no de esta forma. Para nosotros el significado de Campo Claro va mucho mas allá de una empresa o de un producto, y sabemos que para vos también. Por eso te queremos contar que vamos a seguir perdurando, como una semilla guardada en la tierra hasta que vengan buenos tiempos. Lo que no funciona más es el sostén económico de nuestra producción y de la fuerza de trabajo que la hacen posible. Con errores y aciertos, hemos aguantado lo inimaginable para sortear los desafíos que nos tocaron, pero hoy, nuestro modelo de trabajo perdió sustentabilidad. Sin un cambio real y generalizado en las decisiones que toman los consumidores al momento de elegir sus alimentos, los pequeños productores de la agricultura orgánica perdemos competitividad contra el capital concentrado. Damos un paso al costado con dolor, enojo y vergüenza, que hoy le ganan al orgullo de todos estos años de trabajo digno, los cientos de toneladas de alimento sano procesados, las miles de familias que nos eligieron para alimentarse conscientemente, y las miles de hectáreas que ayudamos a cuidar del veneno de la agricultura industrial. Ojalá con el correr de los días recuperemos la esperanza para permanecer vitales hasta que llegue la hora de renacer. Queremos agradecer en primer lugar a nosotros mismos, los que quedamos tocando el violín hasta el final: Leito, Marce, Sergio, Derlis, Juance, Nata, Flor y Arno, y a tantos otros que pasaron por el Molino. Fue bueno haber compartido este viaje con ustedes, compañeros. A Angela, socia gerente de la SRL y fundadora junto con Harald, firme detrás de la lapicera, lejos de los flashes pero siempre presente, garantizando la continuidad de los ideales hasta el último minuto. Tuvimos clientes gigantes y microemprendimientos, y a todos los consideramos importantes. Pero a vos, que nos elegiste para alimentarte a vos o a tu familia, te queremos decir que te vamos a estar eternamente agradecidos por permitirnos existir todos estos años. No tenemos más palabras, pero podemos escuchar las tuyas, si te resuena compartirlas. Abrazo, y hasta siempre."

