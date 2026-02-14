sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 - 16:03

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2

Sebastián Traverso manejaba una Ford EcoSport con la que impacó a una Toyota Hilux. Ocurrió a la altura de Castelli.

Por Agencia DIB
El lugar del choque, sobre la AU 2.&nbsp;

El lugar del choque, sobre la AU 2. 

Un joven de 20 años que viajaba a Mar del Plata para participar de los festejos de Carnaval murió hoy a consecuencia de un choque frontal de la camionera que conducía contra otro vehículo sobre la Autovia 2, en la zona de Castelli.

Según las primeras pericias, el joven, que fue identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de su Ford EcoSport gris que iba sentido a Capital Federal y chocó de frente contra otra camioneta Hilux del mismo color que se dirigía a la Costa.

Aunque el chico fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Castelli, cuando llegó al centro asistencial solo pudieron constatar que ya estaba fallecido. En tanto, en la Hilux viajaban dos personas que fueron trasladadas al mismo centro de salud con heridas de diferente consideración.

Las personas que iban en la Hilux eran un hombre de 55 años y una mujer de 47, ambos de la localidad de Luján.

La Fiscalía de Castelli inició una causa por homicidio culposo, e intenta determinar por qué se produjo el choque.

Al momento del incidente, las condiciones climáticas y de la ruta eran buenas, por lo que creen que el choque fue provocado por una mala maniobra del joven conductor o por un desperfecto mecánico.

Fuente: Agencia DIB.

