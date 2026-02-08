domingo 08 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026 - 22:10

Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

A cuatro semanas del accidente que sufrió en Pinamar, Bastián Jerez, el niño de 8 años que conmueve al país, será llevado a un centro de salud del AMBA.

Por Agencia DIB
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Este lunes 9 se realizará el traslado de Bastián Jerez del Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde está internado desde hace diez días, a un centro de salud cercano a su domicilio, en el Gran Buenos Aires, ya que su estabilidad clínica lo permite.

El traslado se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.

De Mar del Plata a San Justo

El plan de vuelo, sujeto a las condiciones climáticas del día de mañana, partirá aproximadamente a las 10:30 del Aeropuerto de Mar del Plata y llegará dos horas más tarde al Aeródromo de La Matanza. Luego será internado en un centro de salud del distrito, tal como gestionó su obra social. Probablemente se trate del Hospital Italiano de San Justo.

Bastián resultó gravemente herido en un accidente en la zona de los médanos de Pinamar el lunes 12 de enero pasado. A lo largo de su recuperación tuvo que ser intervenido en siete ocasiones, tanto en Pinamar como en Mar del Plata.

Más de cuatro mil niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal durante 2024 en la Argentina.

Más de 4.000 chicos estuvieron bajo el sistema penal juvenil en 2024

