sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 - 10:53

Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

La jóven de 18 años fue embestida cuando se dirigía a su casa tras bajar de un colectivo. La buscaban desde anoche. El conductor que la atropelló se dio a la fuga.

Por Agencia DIB
Eugenia, la chica atropellada y abandonada en La Plata.&nbsp;

Eugenia, la chica atropellada y abandonada en La Plata. 

Una chica de 18 años que era buscada intensamente des de anoche apareció muerta esta mañana en la zona de Vila Elvira, la periferia sur de la ciudad de La Plata, y las autoridades buscan al conductor de una camioneta que la atropelló y huyó del lugar sin auxiliarla.

Más noticias
La camioneta en la que circulaba el sujeto ofreciendo caramelos a menores de edad.   

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta
Felicitas Alvite está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a Walter Armand, en el cruce de las calles 13 y 532. 

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

La chica fue identificada como Eugenia Del Carril y su cuerpo fue encontrado esta mañana en una zanja d e la zona de calle 3 y 96, por vecinos que dieron aviso a la policía a través de la línea 911.

Efectivos del comando de patrullas y de la policía científica que llegaron al lugar constataron que el cuerpo de Eugenia presenta golpes.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal de la Zona aportaron una prueba clave para saber lo que pasó. “En las imágenes se ve a la joven cuando bajaba de un colectivo, luego que caminó algunas cuadras y finalmente que es embestida por una camioneta por un conductor que hacer una maniobra imprudente ”, dijeron a DIB fuentes de la investigación.

El conductor huyó del lugar sin prestar asistnecia a Eugenia, y ahora es intensamente buscado por la policía.

De acuerdo con la información recabada, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno de La Plata, mientras familiares de la víctima se acercaron al lugar del hallazgo y siguieron de cerca el operativo. Previamente habían impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

La Plata: la AFA quiere llevar a 50.000 espectadores la capacidad del Estadio Único

La Plata: absolvieron a un subcomisario acusado de asesinar a su esposa

Kicillof habilitó el Acueducto Norte que brinda agua potable a barrios del Gran La Plata

La Plata: pedido de justicia por la joven que murió al caer de un balcón en discusión con su novio

La Plata: murió Tomy, el chimpancé que vivió 46 años en el ex Zoológico

La Plata: cerrado desde julio pasado, el Parque Saavedra entra ahora en etapa de licitación

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2

Liberaron a "Quique" Felman en EE.UU., tras pagar una fianza de US$ 130.0000

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El periodista deportivo Enrique Quique Felman. 

Liberaron a "Quique" Felman en EE.UU., tras pagar una fianza de US$ 130.0000

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El lugar del choque, sobre la AU 2. 

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2