Paran los casinos bonaerenses: cierres totales y una movilización en Mar del Plata

No va más para los casineros: se vienen paros, movilización y otros reclamos en pedido de un reajuste salarial.

Este fin de semana será muy complicado para los turistas y residentes que quieran jugar en cualquiera de los casinos de la provincia de Buenos Aires . Es que el gremio de Empleados de Casinos (AECN) anunció un plan de lucha con medidas de fuerza que incluye cierres totales, suspensión del pago de tickets y una movilización en Mar del Plata , en el marco de un reclamo por emergencia salarial .

Las acciones, según recogen medios marplatenses, comenzarán este jueves 5 de febrero , con un cierre total de los casinos desde las 21 horas hasta las 11 horas del viernes 6 , “en reclamo del adicional por nocturnidad”. Desde el sindicato aclararon que, “durante ese período, las tareas de control matinal, dropeo y mantenimiento se realizaron con normalidad”.

En tanto, este viernes a las 9.30 horas los trabajadores llevarán adelante una movilización desde la sede gremial hasta el Ministerio de Trabajo de Mar del Plata , como parte del plan de protesta.

Ese mismo día, entre las 21 y las 23 horas, se aplicará además la suspensión del pago de tickets en todos los casinos bonaerenses, “en reclamo de una carrera administrativa justa y equitativa para los jefes del Departamento Control Valores”.

El plan de lucha continuará el domingo 8 de febrero, cuando se dispuso un nuevo cierre total de todos los casinos de la provincia desde las 6 hasta las 16 horas, para exigir “el pago doble de los jornales trabajados los domingos”.

“No admitimos la pérdida del poder adquisitivo”

El sindicato comunicó en redes sociales que “la situación económica que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores de casinos es crítica, razón por la cual esta organización declaró la emergencia salarial del sector”.

Afirman que “somos conscientes de la delicada situación que atraviesa la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de los recortes del Gobierno Nacional, pero no admitimos que esto se traduzca en la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores”.

Entonces, “ante la negativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de mejorar la propuesta salarial, nos vemos obligados a adoptar medidas de fuerza para sostener y visibilizar nuestros reclamos”.

Además de los puntos mencionados, desde ACCN reclaman también la “discusión integral de la actividad, incluyendo el impacto del juego online, el mapa del juego en la Provincia de Buenos Aires y la distribución de las ganancias que genera el sector”.

Fuente: Agencia DIB