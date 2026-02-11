Bastián Jerez fue operado por octava vez, esta vez en el Hospital Italiano de San Justo

Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue sometido a su octava cirugía, la primera realizada en el Hospital Italiano de San Justo, adonde fue trasladado esta semana luego de pasar varias semanas en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

En esta oportunidad, los médicos le realizaron "un drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula", para mantener los parámetros estables que presenta desde hace varios días.

Bastián fue trasladado el pasado 9 de febrero desde el HIEMI hacia la clínica privada ubicada en La Matanza. La elección de la institución se definió en tanto que no es solamente un centro de rehabilitación, sino que también cuenta con alta complejidad para tratar el estado actual del niño y su recuperación posterior.

traslado aereo Bastián Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza. Ministerio de Salud de PBA Bastián quedó internado el 12 enero, luego de sufrir graves lesiones en un evento vial ocurrido en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Primero fue atendido en el hospital de la mencionada ciudad balnearia y, unos días después, fue trasladado en un vuelo sanitario coordinado por el Ministerio de Salud bonaerense al HIEMI de Mar del Plata. El niño presenta un cuadro complejo, con lesiones a nivel hepático y neurológico que, hasta el momento, requirió ocho operaciones.

Para compartir en redes







