miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 08:54

Bastián Jerez fue operado por octava vez, esta vez en el Hospital Italiano de San Justo

Los médicos le realizaron un “drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula”, para mantener los parámetros estables que presenta desde hace varios días.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue sometido a su octava cirugía, la primera realizada en el Hospital Italiano de San Justo, adonde fue trasladado esta semana luego de pasar varias semanas en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

Más noticias
Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

En esta oportunidad, los médicos le realizaron "un drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula", para mantener los parámetros estables que presenta desde hace varios días.

Bastián fue trasladado el pasado 9 de febrero desde el HIEMI hacia la clínica privada ubicada en La Matanza. La elección de la institución se definió en tanto que no es solamente un centro de rehabilitación, sino que también cuenta con alta complejidad para tratar el estado actual del niño y su recuperación posterior.

traslado aereo Bastián
Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.

Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.

Bastián quedó internado el 12 enero, luego de sufrir graves lesiones en un evento vial ocurrido en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Primero fue atendido en el hospital de la mencionada ciudad balnearia y, unos días después, fue trasladado en un vuelo sanitario coordinado por el Ministerio de Salud bonaerense al HIEMI de Mar del Plata. El niño presenta un cuadro complejo, con lesiones a nivel hepático y neurológico que, hasta el momento, requirió ocho operaciones.

Temas
Ver más

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

La salud de Bastián: IOMA comenzó a gestionar el traslado del niño a un centro de rehabilitación

Imprudencia en playas: Luchemos por la Vida apuntó a la falta de controles y al municipio de Pinamar

Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Un emotivo pasacalle dedicado a Bastián Jerez sorprendió a la comunidad del HIEMI de Mar del Plata

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable

Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los turistas están felices con la mayor temperatura del agua del mar, aunque no con las medusas...

Medusas en Mar del Plata: el mar más caliente trajo aguavivas... y sus picaduras

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El arma, con numeración suprimida, fue incautada por la Policía. 

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire