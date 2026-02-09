lunes 09 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026 - 15:21

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Viajó de Mar del Plata a La Matanza en un avión sanitario. El 12 de enero Bastián Jerez resultó gravemente herido tras un accidente en las dunas de Pinamar.

Por Agencia DIB
Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.

Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.

Ministerio de Salud de PBA
Una ambulancia de alta complejidad llevó a Bastián hasta el Hospital Italiano de San Justo.

Una ambulancia de alta complejidad llevó a Bastián hasta el Hospital Italiano de San Justo.

Ministerio de Salud de la PBA

A cuatro semanas del grave accidente en los médanos del norte de Pinamar, Bastián Jerez fue trasladado de Mar del Plata a San Justo en un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires que aterrizó en el aeródromo de La Matanza. De allí fue llevado en una ambulancia hasta el Hospital Italiano "Agustín Rocca", de San Justo.

Más noticias
caso bastian: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir
La mamá de Bastián Jerez -en la foto, al centro-, durante la vigilia en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

En el vuelo el niño de ocho años fue acompañado por su madre, Macarena Collantes mientras que su papá, Maximiliano Jerez, viajó desde Mar del Plata en automóvil.

El procedimiento se llevó adelante mediante un avión sanitario del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la Provincia, y luego en una ambulancia de alta complejidad desde el aeródromo de San Justo hasta el Hospital Italiano de San Justo, el centro de salud que eligió IOMA, la obra social de la familia Jerez.

hospital italiano bastián rs
Una ambulancia de alta complejidad llevó a Bastián hasta el Hospital Italiano de San Justo.

Una ambulancia de alta complejidad llevó a Bastián hasta el Hospital Italiano de San Justo.

Allí, Bastián continuará con el tratamiento clínico y de rehabilitación por las gravísimas lesiones que le ocasionó el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, el lunes 12 de enero pasado.

Bastián Jerez: siete operaciones en cuatro semanas

En un primer momento, Bastián fue atendido en el Hospital Municipal de Pinamar, luego en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, y desde esta tarde está internado en el Hospital Italiano de San Justo. Desde el día del accidente, Bastián fue operado en siete ocasiones.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

Mar del Plata: Bastián Jerez será operado por séptima vez

Bastián Jerez: la mamá aseguró que su hijo despertó del coma

Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA

La salud de Bastián: IOMA comenzó a gestionar el traslado del niño a un centro de rehabilitación

Imprudencia en playas: Luchemos por la Vida apuntó a la falta de controles y al municipio de Pinamar

Un emotivo pasacalle dedicado a Bastián Jerez sorprendió a la comunidad del HIEMI de Mar del Plata

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable

La salud de Bastián Jeréz: "de a poco le están quitando el respirador"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La soja de primera y de segunda mostraron signos de incipiente estrés hídrico. 

Un informe del INTA San Pedro determinó que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Dos personas fallecidas en siniestro vial en Junín.

Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65