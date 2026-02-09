Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Un avión sanitario llevó a Bastián desde Mar del Plata al aeródromo de La Matanza.
Ministerio de Salud de PBA
Una ambulancia de alta complejidad llevó a Bastián hasta el Hospital Italiano de San Justo.
A cuatro semanas del grave accidente en los médanos del norte de Pinamar, Bastián Jerez fue trasladado de Mar del Plata a San Justo en un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires que aterrizó en el aeródromo de La Matanza. De allí fue llevado en una ambulancia hasta el Hospital Italiano "Agustín Rocca", de San Justo.
En el vuelo el niño de ocho años fue acompañado por su madre, Macarena Collantes mientras que su papá, Maximiliano Jerez, viajó desde Mar del Plata en automóvil.
El procedimiento se llevó adelante mediante un avión sanitario del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la Provincia, y luego en una ambulancia de alta complejidad desde el aeródromo de San Justo hasta el Hospital Italiano de San Justo, el centro de salud que eligió IOMA, la obra social de la familia Jerez.
Allí, Bastián continuará con el tratamiento clínico y de rehabilitación por las gravísimas lesiones que le ocasionó el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, el lunes 12 de enero pasado.
Bastián Jerez: siete operaciones en cuatro semanas
En un primer momento, Bastián fue atendido en el Hospital Municipal de Pinamar, luego en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, y desde esta tarde está internado en el Hospital Italiano de San Justo. Desde el día del accidente, Bastián fue operado en siete ocasiones.