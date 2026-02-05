jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 16:15

Desbordó una pileta que usa de acuario casero, inundó el edificio lindero y se peleó con los vecinos

El episodio ocurrió en Mar del Plata y, según indicaron los damnificados, no es la primera vez que pasa. El hombre se puso violento y lanzó insultos y amenazas que quedaron grabadas en un video.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Un hombre rebalsó la pileta que usa como acuario casero, inundó el edificio lindero a su domicilio y se peleó con los vecinos cuando le reclamaron por las molestias causadas.

El insólito episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Félix U. Camet al 190, a metros del Asilo Unzué, en Mar del Plata. Según indicaron los damnificado a medios locales, esta fue la segunda vez que ocurrió un hecho similar y la situación ya había provocado severos y costosos daños al ascensor de la cochera. "Vas a reclamarle y te amenaza, subrayaron al portal 0223.

En tanto, de acuerdo a los dichos de los vecinos, se pudo determinar que el hombre utiliza una pileta ubicada en el patio de su casa como acuario. El problema surgió cuando el agua del acuario casero comenzó a desbordarse.

“Hoy, cuando vimos el agua temprano, apagamos el ascensor, pero hay gente discapacitada en el edificio que no puede salir de su departamento”, explicó uno de los vecinos.

Ante los reclamos, el dueño del acuario se puso agresivo y, como suele suceder en estos casos, la violenta secuencia en la que amenazaba a los vecinos quedó registrada en un video, que difundieron a través de redes sociales y de la prensa local.

“Además de estos trastornos, es preocupante por las consecuencias de que se inunde porque se lavan los cimientos y afecta la cuestión edilicia. Sabemos porque lo hemos visto, que tiene peces color naranja y grises. Parece que hacen un tipo de terapia con ellos. Lo cierto es que es desidia, porque podría poner un sistema automático para que no rebalse el acuario y no causaría ningún problema a la gente que vive en los 16 departamentos”, detallaron.

Fuente: Agencia DIB

