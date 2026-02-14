Reforma Laboral: el gobierno acelera y la UOM le exige a la CGT un paro general y otra marcha

Mientras el gobierno nacional busca acelerar la aprobación de la reforma labora en la cámara de Diputados para convertirla en ley lo antes posibles, la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ), uno de los gremios industriales que se oponen al proyecto, le exige a la CGT una respuesta más dura a la iniciativa del gobierno.

La reforma fue aprobada en Senadores por una amplia mayoría el miércoles y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que en la Cámara Baja se avanzará sin cambios para que el proyecto no vuelva a la cámara de origen y se retrase su aprobación.

Aunque nadie puso una fecha, el oficialismo, el su afán de terminar el trámite antes de que culmine el período de sesiones ordinarias, podría intentar que haya un dictamen de comisión el miércoles próximo, para llevar el articulado el jueves al recinto de la cámara Baja y hacerlo ley ese día.

Ante ese panorama, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, dijo hoy que su gremio realizó una reunión urgente de su secretariado nacional del que emergió “un mandato” que llevarán a la CGT para “ exigirle un paro con movilización ” el jueves, al tiempo que adelantó que su organización parará ese día.

“Nosotros creemos que esto se puede resolver favorablemente para los trabajadores. El gobierno acelera porque cada hora que pasa el pueblo advierte que teníamos razón en que este proyecto es totalmente regresivo, que no contiene nada para los trabajadores ”, dijo el jefe de la UOM.

El miércoles, cuando se trató el Senadores, hubo una marcha pero sin paro general de la que participaron la CGT, las dos CTA -que sí pararon- que terminó abruptamente por incidentes de un grupo de manifestantes encapuchados con la policía, que son investigados por la Justicia.

La probación del proyecto generó roces subterráneos entre el Ejecutivo y sus representantes en el parlamento por el cambio del régimen de licencias por enfermedad, que ahora implicarán descuentos de enre el 25% y el 50% para los trabajadores que no estén en condiciones de ir a trabajar.

Pero también hubo puntos de vistas enfrentados en la oposición acerca de las estrategias a seguir. Un sector duro gremial presiona por el paro, y apunta a la CGT por una supuesta negociación secreta con el gobierno para no extremar las medidas de protesta a cambio de algunas concesiones en el financiamiento sindical y de las obras sociales.

Fuente: Agencia DIB.