sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 - 11:24

Liberaron a "Quique" Felman en EE.UU., tras pagar una fianza de US$ 130.0000

El conocido periodista deportivo es invstigado por lavado de activos. Vínculos sospechosos con casinos de Las Vegas.

Por Agencia DIB
El periodista deportivo Enrique Quique Felman.&nbsp;

El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman. 

Redes Sociales.

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue liberado tras ser capturado por las autoridades de Estados Unidos, que lo investigan por presunto lavado de activos en una causa que se habría originado en una transferencia asociada a un casino de Las Vegas de un millón de dólares.

Más noticias
El lugar del choque, sobre la AU 2. 

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2
Eugenia, la chica atropellada y abandonada en La Plata. 

Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

Felman fue detenido en Miami, ciudad a la que arribó junto a su familia para pasar unas vacaciones. Pero fue demorado porque es investigado en una causa por lavado de activos originada en Las Vegas, Nevada. Quedó libre tras pagar una fianza de 130 mil dólares, aunque las actuaciones de la justicia continúan.

Ahora, el periodista regresa a Argentina y según indicaron allegados espera reincorporarse a su actividad profesional en TyC Sports de inmediato.

La investigación contra Quique Felman

En paralelo, las autoridades evaluarán la documentación presentada por el abogado del comunicador, para justificar sus movimientos de dinero por una millonaria transferencia vinculada a una actividad de promoción de un casino en Las Vegas.

Sobre fines de 2025, Enrique Felman había compartido un posteo a través de Instagram, luciendo distentido en un contexto muy distinto al actual. “The good vibes, the energy, the motivation that summer generates”, había escrito el periodista deportivo de TyC Sports antes de su detención en Estados Unidos.

Autor: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2

Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

En medio del conflicto, Provincia le liquida una suba de 1,5% a cuenta a docentes y estatales

El mito de que el trabajo en plataformas equivale a ser "tu propio jefe": el 75% padece el pluriempleo

Histórico: lograron observar y fotografiar un ejemplar de ballena azul en las costas de Chubut

Equipo del CONICET desarrolló un material innovador para remover arsénico del agua

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

La Provincia modifica la fórmula del canon por el uso y la explotación del agua

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Eugenia, la chica atropellada y abandonada en La Plata. 

Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El lugar del choque, sobre la AU 2. 

Un joven que viabaja a Mar del Plata murió al chocar de frente en la Autovía 2