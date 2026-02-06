Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Una cuenta de Instagram difundió un mensaje enigmático al estilo Anonymous para convocar a una marcha contra la inseguridad en la ciudad de Mar del Plata.

El perfil @robos.mdp, popular por publicar videos de delitos cometidos en la ciudad balnearia, divulgó una invitación a la comunidad para sumarse a la protesta contra la ola de robos el jueves 18 de febrero a las 18, aunque, por el momento, no trascendió el punto de encuentro.

“Ciudadanos de Mar del Plata, hoy hablamos porque llegamos a un límite. Porque nuestra ciudad ya no aguanta más. Lo que estamos viviendo no es normal y no puede seguir así. Mar del Plata está cansada, cansada de todos los robos que suceden todos los días”, expresa el video. Y suma: “Los vecinos están cansados de vivir con miedo y de que nadie se haga cargo, lo peor es que nos quieren hacer creer que no pasa nada, que es exageración y que son casos aislados”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robos mdp (@robos.mdp) El particular llamado les solicita a los vecinos que asistan “sin banderas políticas, sin intereses partidarios y sin colores”, y propone: "Queremos vivir en paz, caminar tranquilos, trabajar sin miedo, respuestas reales, queremos que nos escuchen. Y esta vez, no va a haber forma de ignorarnos".

