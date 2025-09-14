domingo 14 de septiembre de 2025
14 de septiembre de 2025 - 13:14

Un faro en Tres Arroyos: La Voz del Pueblo celebra 123 años de periodismo

El diario fundado en 1902 cumple 123 años de vida en Tres Arroyos. Desde Agencia DIB saludamos a uno de nuestros socios históricos, símbolo de la prensa bonaerense.

La voz del Pueblo mantiene una tradición periodística sostenida en el tiempo

La Voz del Pueblo, referente de la prensa en Tres Arroyos y socio fundador de la Agencia DIB, cumple hoy 123 años desde su fundación. El aniversario llega con la fuerza de una tradición periodística sostenida en el tiempo y adaptada a los desafíos de cada época.

Sebastián Tubía, Eugenio Simonetti, Ignacio Kovarsky y Luis Del Canto durante la recorrida por el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos (foto La Voz del Pueblo)

En palabras de su directora, María Ramona Maciel, “celebramos 123 años desde nuestra fundación, un hito que refleja la dedicación a informar y conectar con nuestro querido Tres Arroyos”. El diario, que nació el 14 de septiembre de 1902, atravesó transformaciones tecnológicas y culturales sin abandonar su misión central: brindar información de calidad a su comunidad.

En el mensaje publicado para la ocasión, Maciel recordó que “asumir la responsabilidad de hacer periodismo profesional nunca es sencillo”. Citó así las palabras de Martín Etchevers, presidente de ADEPA, en relación con los desafíos actuales: la polarización, la desinformación y la violencia digital.

La Voz del Pueblo subrayó que esas dificultades conviven con fortalezas como la diversidad y la capacidad de adaptación. “Mientras haya medios que trabajen por acercarse profesionalmente a la verdad, y mientras haya alguien que quiera conocer y comprender los hechos, el periodismo seguirá siendo indispensable”, señaló Maciel.

María-Ramona-Maciel

En su aniversario número 123, el diario renovó “el compromiso con la calidad informativa y la innovación, para seguir siendo una fuente confiable para nuestra comunidad”.

Desde la Agencia DIB, saludamos a La Voz del Pueblo en este nuevo aniversario y acompañamos a todo su equipo en la continuidad de una tarea que honra la historia y el presente del periodismo bonaerense.

¡Feliz aniversario, colegas!

