lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 14:38

Tres Arroyos: balance positivo para el primer mes de vuelos a Aeroparque

El 4 de mayo Humming Airways comenzó a unir Buenos Aires con Tres Arroyos una vez por semana. Debido a la buena respuesta de los usuarios, se estudia duplicar la oferta de vuelos.

La firma Humming Airways SRL detalló que para esa conexión se utilizarían naves tipo Fairchild Swearingen Metroliner 4. - Wikipedia -

La firma Humming Airways SRL detalló que para esa conexión se utilizarían naves tipo Fairchild Swearingen Metroliner 4. - Wikipedia -

A un mes de haber inaugurado la conexión aérea entre Tres Arroyos y el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, la empresa Humming Airways realizó un balance positivo sobre el desempeño de la ruta de viaje, informó La Voz del Pueblo.

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La empresa aseguró que “las expectativas se han cumplido al 100%. Teníamos estimado un 50% de ocupación para el primer mes y lo superamos, ya tenemos alrededor de 60% y estamos apuntando a ver si podemos llegar en el corto-mediano plazo al 80%. Con ese número quizás ya se puede agregar otra frecuencia”, informó Santiago Heidenreich, encargado del área comercial de la compañía aérea.

Los vuelos en la provincia

Actualmente, Humming Airways brinda servicios aéreos entre Buenos Aires y y cuatro destinos de la Provincia: Tres Arroyos, Olavarría, Villa Gesell y Tandil.

Respecto a una posible expansión para sumar a la Liga de Comercio de Adolfo Gonzales Chaves, Heidenreich afirmó que están en tratativas para acercar a los distritos vecinos. “Aunque la prioridad inicial es consolidar la conexión actual”, concluyó.

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