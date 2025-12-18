Un documental de DDHH producido por la UNLP gana un premio internacional

El equipo de "¿Quién soy?" en pleno.

Esta semana se celebró la entrega de la edición 2025 de los Premios TAL a la televisión pública de América Latina. En ese contexto, el galardón “Nuevas Miradas” a la TV Universitaria: Innovación fue para el capítulo “Faro de la memoria” de la serie “¿Quién soy?” , dirigida por Cristian Jure y coproducida por la Asociación Miguel Bru con UNLP .TV , con apoyo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires .

La serie audiovisual “¿Quién soy?” “con eje en la identidad, aborda la búsqueda de las y los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, y busca transmitir la memoria a las nuevas generaciones”, según consigna un comunicado de la Subsecretaria de DDHH bonaerense.

El proyecto fue seleccionado por FOMECA / ENACOM en el concurso “Identidad” , en convenio con Abuelas de Plaza de Mayo.

La serie consta de seis capítulos que fueron filmados en ex centros clandestinos de detención ubicados en el territorio bonaerense: la ex Comisaría 5ª (La Plata), La Cacha, Pozo de Arana, La quinta de los Méndez (Tandil), Faro de la Memoria (Mar del Plata) y Pozo de Banfield.

Protagonistas

Desde estos lugares, “hijos y nietos restituidos cuentan sus historias y les hablan a los nietos que aún desconocen su verdadera identidad y las nuevas generaciones, para transmitir la Memoria histórica”.

En cada microprograma, de 5 minutos, se abordan dos historias.

Los protagonistas son Paula Salas Triana, Leonardo Fossati, Ana Laura Mercader, Rubén López, Verónica Bogliano, Camilo Cagni, Ana Pecoraro, Carlos Barbosa, Matías Moreno, Walter Fernández, Teresa Laborde Calvo y Miguel “el Tano” Santucho, hermano del nieto 133 que recuperó su identidad.

Dónde verlo

UNLP TV transmite su contenido en la web o también en la Televisión Digital Abierta (TDA) por el canal 32, en el canal 34 de Cablevisión Digital y el 544 de Cablevisión Flow. En su canal de YouTube se pueden ver los seis capítulos de “¿Quién soy?”.

Por su parte, los Premios TAL son “el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina. Promueven y celebran la excelencia y la calidad de los contenidos audiovisuales producidos por las televisoras públicas, educativas y culturales del continente”.

