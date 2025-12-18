jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 09:53

Un documental de DDHH producido por la UNLP gana un premio internacional

El capítulo “Faro de la Memoria” de la serie documental “¿Quién soy?” obtuvo el galardón TAL 2025.

Por Agencia DIB
El equipo de ¿Quién soy? en pleno.

El equipo de "¿Quién soy?" en pleno.

Subsecretaría DDHH bonaerense

Esta semana se celebró la entrega de la edición 2025 de los Premios TAL a la televisión pública de América Latina. En ese contexto, el galardón “Nuevas Miradas” a la TV Universitaria: Innovación fue para el capítulo “Faro de la memoria” de la serie “¿Quién soy?”, dirigida por Cristian Jure y coproducida por la Asociación Miguel Bru con UNLP.TV, con apoyo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika. video

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos
Sebastián, Sofía, Juan Ignacio y Valentina , cuatro de los jóvenes organizadores de Navidad Solidaria. (Agencia DIB/Gonzalo Ré)

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

La serie audiovisual “¿Quién soy?” “con eje en la identidad, aborda la búsqueda de las y los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, y busca transmitir la memoria a las nuevas generaciones”, según consigna un comunicado de la Subsecretaria de DDHH bonaerense.

Seis episodios

El proyecto fue seleccionado por FOMECA / ENACOM en el concurso “Identidad”, en convenio con Abuelas de Plaza de Mayo.

La serie consta de seis capítulos que fueron filmados en ex centros clandestinos de detención ubicados en el territorio bonaerense: la ex Comisaría 5ª (La Plata), La Cacha, Pozo de Arana, La quinta de los Méndez (Tandil), Faro de la Memoria (Mar del Plata) y Pozo de Banfield.

Protagonistas

Desde estos lugares, “hijos y nietos restituidos cuentan sus historias y les hablan a los nietos que aún desconocen su verdadera identidad y las nuevas generaciones, para transmitir la Memoria histórica”.

En cada microprograma, de 5 minutos, se abordan dos historias.

Los protagonistas son Paula Salas Triana, Leonardo Fossati, Ana Laura Mercader, Rubén López, Verónica Bogliano, Camilo Cagni, Ana Pecoraro, Carlos Barbosa, Matías Moreno, Walter Fernández, Teresa Laborde Calvo y Miguel “el Tano” Santucho, hermano del nieto 133 que recuperó su identidad.

Dónde verlo

UNLP TV transmite su contenido en la web o también en la Televisión Digital Abierta (TDA) por el canal 32, en el canal 34 de Cablevisión Digital y el 544 de Cablevisión Flow. En su canal de YouTube se pueden ver los seis capítulos de “¿Quién soy?”.

Embed - ¿Quién soy? - Serie Documental sobre Memoria Histórica

Por su parte, los Premios TAL son “el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina. Promueven y celebran la excelencia y la calidad de los contenidos audiovisuales producidos por las televisoras públicas, educativas y culturales del continente”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

Control de alcoholemia y polémica: "Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso"

Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica y crece la preocupación

Las jubilaciones de abogados bonaerenses, en crisis: la obra social se lleva casi todo lo que cobran

Tragedia en pleno centro de La Plata: murió un conductor al sufrir un infarto y chocó

Termos y truchos: incautaron mercadería por unos 107 millones de pesos en varios operativos

Echado de Suárez, pedido por Pringles: la pelea por el policía que hizo un control de alcoholemia en una jineteada

Tenis: el marplatense Horacio Zeballos es campeón del mundo de dobles

Paro de controladores aéreos: demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika. video

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Autorizan salidas de CFK a la terraza de San José 1111: "Es como el patio para los presos comunes"