Tristeza por el femicidio de una querida bailarina de folclore en Ezeiza: por qué el caso apunta a su hija

El caso estremece a la localidad de Tristán Suárez : el cuerpo de Claudia Scrazzolo, de 38 años, fue encontrado semienterrado en el patio de su casa ubicada en el partido bonaerense de Ezeiza . Lo más terrible es que, 24 horas después de hallarse el cadáver, su propia hija, de 15 años, quedó en el centro de la escena tras ser señalada como la posible autora del crimen.

En el marco de la investigación, las autoridades ordenaron su detención y la joven quedó alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza. Su pareja, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, también fue arrestado por el delito de encubrimiento.

El terrible episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle Alem 169, en el barrio Santa Marta, de la mencionada localidad. Fue la propia adolescente la que dio aviso a la Policía: según su relato, llegó a la vivienda, encontró un charco de sangre y cuando fue al patio descubrió que estaba el cuerpo de su madre.

Los agentes se acercaron a la finca y vieron en el piso restos de barro y manchas de sangre, y en el patio hallaron tierra removida. Al excavar encontraron el cuerpo de la mujer, envuelto en una sábana. Según las primeras observaciones, presentaba varias heridas de arma blanca que le habrían provocado la muerte.

En tanto, la joven fue asistida por profesionales de la Dirección de Niñez y también se le tomó declaración a su novio, que estaba presente. Los testimonios resultaron confusos y contradictorios, y es fue el motivo por el que comenzaron las sospechas.

Pistas y datos

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del barrio y observaron movimientos que no habían sido declarados por la menor. En la madrugada del miércoles, a las 3.50, llegó un Peugeot 208 negro, del que bajaron el novio de la hija de Scrazzolo y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, salieron de la casa junto con la adolescente de 15 años y se dirigieron a Monte Grande. Unos 15 minutos después, llegó otro coche al domicilio, de donde salió un hombre aún no identificado que se fue en ese vehículo.

En tanto, más allá del material que pudo recolectarse de las imágenes de video, los pesquisas advirtieron que a las 8 de la mañana, la joven usó el celular de su madre para enviar un mensaje a trabajo, avisando que no iba a poder asistir por “problemas personales”.

Con esos datos, la Policía secuestró los celulares de la víctima, de la hija y de su novio para realizar las pericias correspondientes y luego se ordenó la detención de la menor y del joven. La causa es investigada como femicidio e interviene la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza.

Recuerdo y pedido de justicia

Claudia Scrazzolo era una destacada bailarina de folclore y distintas agrupaciones y compañeros de danza la despidieron en redes sociales y pidieron justicia por el crimen.

En sus perfiles de redes sociales se presentaba como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Trabajaba actualmente en el Centro de Operaciones Municipales (COM) de Esteban Echeverría.

