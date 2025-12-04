jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 08:41

Trenque Lauquen implementa un monitoreo participativo de medición de agua de la Cuenca Hídrica

En conjunto con la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. Es el primer distrito del noroeste en impulsar el programa.

Por Agencia DIB
Monitoreo del agua.&nbsp;

Monitoreo del agua. 

En medio de un año complejo para la provincia de Buenos Aires por la inundación de millones de hectáreas, la localidad de Trenque Lauquen avanza en una nueva etapa de gestión hídrica convirtiéndose ahora en el primer distrito del noroeste en implementar el Programa de Monitoreo Participativo que impulsa la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense.

Más noticias
El Santuario de la Virgen de Luján, en el corazón de la basílica.

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades
Una viajera armando la valija. 

Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

La Municipalidad de Trenque Lauquen, integrante de la Cuenca Subregión A4, viene trabajando en la puesta en marcha del programa desde junio, mediante distintas reuniones con el equipo de la ADA. Esto se da en un año donde en el distrito cayeron ya más de 1200 milímetros, lejos de la media que ronda los 850.

Los profesionales de la ADA realizaron una campaña de aforos (medición de caudales) en puntos estratégicos de la cuenca del Salado -subregiones A3 y A4, registraron la conductividad del agua y colocaron escalas para la medición de niveles en canales de circulación de agua, tanto pluviales como aquellos ubicados entre lagunas.

Todos estos dispositivos quedaron georreferenciados e identificados por partido y numeración. Se colocaron en Cuero de Zorro, Puente Primera Junta, Puente Hinojo Chico, Puente Hinojo Chico sobre ruta nacional Nº 5, Puente Loma Alta y la salida de los pluviales de la ciudad de Trenque Lauquen sobre la ruta nacional Nº 5.

El Programa de Monitoreo Participativo propone que la comunidad se sume activamente al registro de información clave sobre cursos y cuerpos de agua, mediante una aplicación digital pública, integrada al GIS de ADA, en la que solo se requiere tomar una fotografía de la escala hidrométrica para cargar el dato en tiempo real.

Según indicaron desde Trenque Lauquen distrito gobernador por Francisco Recoulat, presidente del Comité Subregión A4, esta información será fundamental para consolidar una gestión equilibrada y eficiente del recurso hídrico superficial, complementando la Red Hidrométrica Provincial que continúa realizando mediciones presenciales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades

Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

Volcó un camión con aceite en la Panamericana y hay caos de tránsito desde la madrugada

Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?

Quedó firme la fecha de inicio del juicio por la muerte de Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

Día de las Personas con Discapacidad: Ian Moche y León Gieco cantaron juntos El Desembarco

El plan de energía solar que jóvenes de Necochea diseñaron para pueblos del municipio

Marcha atrás: el Refugio de Animales de General Madariaga no va a cerrar

Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores

Procesan al presidente de un frigorífico de Roque Pérez por contaminar el Río Salado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una viajera armando la valija. 

Llega el último fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Santuario de la Virgen de Luján, en el corazón de la basílica.

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades

Por  Agencia DIB