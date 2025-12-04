Trenque Lauquen implementa un monitoreo participativo de medición de agua de la Cuenca Hídrica

Monitoreo del agua.

En medio de un año complejo para la provincia de Buenos Aires por la inundación de millones de hectáreas, la localidad de Trenque Lauquen avanza en una nueva etapa de gestión hídrica convirtiéndose ahora en el primer distrito del noroeste en implementar el Programa de Monitoreo Participativo que impulsa la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense.

La Municipalidad de Trenque Lauquen, integrante de la Cuenca Subregión A4, viene trabajando en la puesta en marcha del programa desde junio, mediante distintas reuniones con el equipo de la ADA. Esto se da en un año donde en el distrito cayeron ya más de 1200 milímetros, lejos de la media que ronda los 850.

Los profesionales de la ADA realizaron una campaña de aforos (medición de caudales) en puntos estratégicos de la cuenca del Salado -subregiones A3 y A4, registraron la conductividad del agua y colocaron escalas para la medición de niveles en canales de circulación de agua, tanto pluviales como aquellos ubicados entre lagunas.

Todos estos dispositivos quedaron georreferenciados e identificados por partido y numeración. Se colocaron en Cuero de Zorro, Puente Primera Junta, Puente Hinojo Chico, Puente Hinojo Chico sobre ruta nacional Nº 5, Puente Loma Alta y la salida de los pluviales de la ciudad de Trenque Lauquen sobre la ruta nacional Nº 5.

El Programa de Monitoreo Participativo propone que la comunidad se sume activamente al registro de información clave sobre cursos y cuerpos de agua, mediante una aplicación digital pública, integrada al GIS de ADA, en la que solo se requiere tomar una fotografía de la escala hidrométrica para cargar el dato en tiempo real. Según indicaron desde Trenque Lauquen distrito gobernador por Francisco Recoulat, presidente del Comité Subregión A4, esta información será fundamental para consolidar una gestión equilibrada y eficiente del recurso hídrico superficial, complementando la Red Hidrométrica Provincial que continúa realizando mediciones presenciales. Fuente: Agencia DIB

