Trenes Argentinos avanza con la compra de 43 unidades para modernizar servicios regionales

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) avanzó con la apertura de sobres para la compra de 43 unidades múltiples diésel (DMU ) destinadas a modernizar servicios suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y sus extensiones regionales , con impacto directo en el sur del Conurbano y parte de la provincia.

Según informó el portal especializado EnelSubte , la licitación tiene un único oferente: una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las chinas CRIIC (China Rainbow International Investment Corporation) y CRRC Tangshan , fabricante con antecedentes recientes en el sistema ferroviario argentino.

CRRC Tangshan fue la encargada de fabricar los cochemotores que actualmente operan en la línea Belgrano Sur y también el material rodante del Tren Turístico de la Quebrada de Humahuaca , uno de los proyectos ferroviarios más innovadores de los últimos años.

Ese antecedente le da respaldo técnico a una operación que busca renovar formaciones que ya muestran signos de desgaste tras años de servicio.

Estrategia

El plan original contemplaba destinar las nuevas unidades a servicios regionales del interior del país. Sin embargo, una reconfiguración de la estrategia ferroviaria y la necesidad urgente de modernizar flotas existentes llevaron a relanzar el pliego con un nuevo enfoque.

El giro beneficia directamente a los corredores del sur bonaerense.

Entre los recorridos confirmados para la futura asignación de estas unidades figuran:

Alejandro Korn – Chascomús

Ezeiza – Cañuelas

Temperley – Haedo

Para localidades como Chascomús, la incorporación de nuevo material rodante podría traducirse en mejores frecuencias, mayor confiabilidad y una experiencia de viaje más confortable.

Cómo serán los nuevos trenes

De las 43 formaciones previstas, 36 serán triplas de trocha ancha, destinadas a circular por los ramales que conectan el sur del Conurbano con el interior bonaerense. En tanto, las otras 7 serán séxtuplas de trocha angosta, para otros servicios suburbanos.

El contrato no solo contempla la provisión de los trenes, sino también esquemas asociados de soporte técnico y mantenimiento, un punto clave para evitar que el deterioro operativo se repita en el mediano plazo.

Fuente: Agencia DIB