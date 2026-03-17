martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 09:06

Desde Georgalos admiten que fabrican en China un producto icónico

Miguel Zonnaras, presidente de la compañía, contó que empezó a producir en el país asiático un caramelo por la pérdida de competitividad interna.

Por Agencia DIB
La fábrica Georgalos.&nbsp;

La fábrica Georgalos. 

En medio de los altos costos internos, la caída del consumo y la apertura importadora, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular, que luego se importa para comercializar en el mercado local. Se trata del Flynn Paff, que luego se importa para comercializar en el mercado local.

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La definición se da en un clima de fuerte tensión en la planta ubicada en provincia de Buenos Aires, donde rige un esquema de suspensiones rotativas de operarios. La medida, acordada en el marco de la caída de la actividad, alcanza a unos 80 trabajadores cada 15 días y busca sostener el nivel de empleo ante un escenario adverso.

Según había argumentado la firma, la decisión responde a una baja del 29% en el volumen de producción y a una capacidad ociosa cercana al 55%.

“Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, dijo el empresario al contar dicho cambio en diálogo con La Fábrica Podcast.

Zonnaras explicó que en el sector de la alimentación suele existir la idea de que los países productores de materias primas cuentan con una ventaja competitiva. Sin embargo, sostuvo que en la práctica esas materias primas se han “comoditizado”, es decir, se comercializan a precios internacionales similares en cualquier mercado.

“¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Al ser una commodity, el precio al que ingresa a una fábrica es prácticamente igual sin importar dónde esté ubicada”, señaló.

Para Zonnaras, los factores que terminan inclinando la balanza a favor de otros países están vinculados a la estructura de costos general, como la intervención estatal, la infraestructura y la logística.

La reforma laboral

Otro punto que despertó polémica fue la afirmación del dueño de Georgalos: “Me encantaría pagarle el 100% de mi costo laboral al empleado y que después vengan todos a sacarle la parte que corresponde. Van a ver a quién putean”.

Sobre este ítem el que recogió el guante fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien como es habitual, escribió en X: "EL LÍO QUE SE VA A ARMAR. Para seguir explicando la ley de Modernización Laboral resulta pertinente esto que dice Miguel Zonnaras, Presidente de Georgalos: en el Artículo 39, modificamos el inciso j del Artículo 140 de la LCT, incluyendo en el recibo de sueldo TODOS los pagos que explican la diferencia entre lo que pone el empleador y lo que recibe el empleado. Ahora vamos a ver quien realmente se queda con nuestros salarios. Saber es poder. VLLC!".

Fuente: Agencia DIB

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