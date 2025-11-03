Tragedia en José C. Paz: matrimonio muerto y sus tres hijos heridos tras ser embestidos por una camioneta

La camioneta Amarok embistió al Renault 12 en José C. Paz.

Un matrimonio murió y sus tres hijos resultaron heridos -una de ellos de gravedad- tras un violento choque ocurrido el viernes por la noche en la localidad bonaerense de José C. Paz. El conductor del otro vehículo, identificado como Michael Carballo, hijo del dueño de la discoteca Tornado, manejaba alcoholizado, según confirmaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok negra conducida por Carballo embistió a un Renault 12 en el que viajaban las víctimas. A raíz del impacto murieron en el acto Renzo y Eliana Benítez, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, fueron rescatados y trasladados a distintos hospitales de la zona. La mayor de ellos permanece internada en grave estado en el hospital Garrahan.

De acuerdo con información de la agencia Noticias Argentinas, el test de alcoholemia realizado a Carballo arrojó resultado positivo. En tanto, testigos señalaron que el Renault 12 habría cruzado con el semáforo en rojo, mientras que la camioneta circulaba a gran velocidad, estimada en más de 160 kilómetros por hora. (DIB)

