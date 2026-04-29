Tragedia en el Río de la Plata: el cuerpo hallado es de uno de los pescadores desaparecidos

El cuerpo de Alcides Ledesma Patiño, uno de los dos pescadores desaparecidos, fue hallado en el Río de la Plata.

En el marco de un intenso operativo desplegado tras reportarse la desaparición de dos pescadores , el martes a la tarde fue hallado en el Río de la Plata el cuerpo de Alcides Ledesma Patiño, de 47 años, uno de los pescadores desaparecidos el domingo cuando a la altura de Avellaneda . Así lo confirmó la propia familia, que reconoció los restos del hombre en la morgue de Lomas de Zamora. En la zona continúa la búsqueda de José Luis Herrera, quien había salido con Ledesma Patiño.

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La última persona que los vio con vida, a lo lejos, fue un testigo que los divisó desde la costa haciendo luces en el horizonte, justo cuando soplaba con fuerza el viento, una condición adversa para meterse en el río. Otro factor que complicó la excursión fue la fuerte bajada del río, lo que obligó a los pescadores a meterse aguas adentro para encontrar un lugar de profundidad.

El cuerpo de Ledesma apareció el martes a las 16.30, a la altura de Quilmes, a unos 14 kilómetros de la costa. Un primer dato sembraba más preocupación: la descripción de la ropa coincidía con la indumentaria que llevaba el pescador al momento de su entrada al río. Según la declaración de su esposa, iba con una campera amarilla flúor, una remera de mangas largas de colores vivos, pantalón gris y una gorra.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Lomas de Zamora, donde este miércoles a la mañana se practicó la autopsia. Hasta allí llegó la esposa, que reconoció el cuerpo.

Los dos solos

Ledesma y Herrera habían salido a pescar solos por primera vez. "Siempre van cinco o seis, justamente para que alguno se quede en tierra y otros vayan en el bote", relató Aldana, hija de Ledesma, en el marco de la búsqueda.

El domingo, si bien no había tormenta, el nivel del río estaba alto y había una alerta amarilla por fuertes vientos en todo el norte bonaerense, e incluso naranja en la zona del sudeste, sobre los distritos de la Costa Atlántica.

En ese contexto, una de las hipótesis que se maneja sobre las causas de la tragedia es que bote haya sufrido una falla mecánica o haya sido arrastrado por las fuertes ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.

Desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) informaron que se montó un amplio rastrillaje por agua, aire y tierra para localizar a los pescadores.

Fuente: Agencia DIB