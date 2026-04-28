Avellaneda: buscan a dos hombres que salieron a pescar en el Río de la Plata y no regresaron

Alcides Ledesma, de 47 años, y José Luis, de 45, quienes el domingo por la tarde ingresaron al río a la altura de Villa Domínico, Avellaneda, y no regresaron.

La desaparición de dos hombres que salieron a pescar el domingo en el Río de la Plata en Avellaneda mantiene en vilo a sus familias y a las autoridades de la zona, al tiempo que se lleva a cabo un amplio operativo de búsqueda en la zona sur del conurbano bonaerense.

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Se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, y José Luis, de 45, quienes el domingo por la tarde ingresaron al río a la altura de Villa Domínico, Avellaneda, y no regresaron.

Según contaron familiares a medios de comunicación, los dos hombres llegaron al Parque del Río , la zona de la costanera de Avellaneda, para pescar embarcados en un bote gris. Ambos dejaron teléfonos celulares y otras pertenencias en su vehículo.

El domingo, si bien no había tormenta, el nivel del río estaba alto y había una alerta amarilla por fuertes vientos en todo el norte bonaerense, e incluso naranja en la zona del sudeste, sobre los distritos de la Costa Atlántica.

En ese contexto, una de las hipótesis que se maneja sobre la desaparición es que el bote haya sufrido una falla mecánica o haya sido arrastrado por las fuertes ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.

Desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) informaron que se montó un amplio rastrillaje por agua, aire y tierra para intentar localizar a los pescadores.

El operativo incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense, como Quilmes, Ensenada y La Plata, donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Fuente: Agencia DIB