martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026 - 18:35

Tragedia en el Carnaval de Lincoln: falleció una joven de una comparsa que se descompensó durante el desfile

María Agustina Silva, de 19 años, había sido operada del corazón pero según su familia “todos los chequeos le habían dado bien” antes de salir a bailar.

Por Agencia DIB
María Agustina Silva, de 19 años, falleció tras descompensarse cuando comenzó el desfile del Carnaval de Lincoln.

Edición Noroeste

La ciudad de Lincoln, conocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal, está de duelo tras la muerte en las últimas horas de María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, tras descompensarse durante el desfile. El fallecimiento de la joven fue el sábado, pero se conoció en las últimas horas.

Agustina, de 19 años, había sido operada recientemente del corazón. Sus familiares comentaron a Edición Noroeste que los chequeos y estudios médicos “le habían dado bien”. "Ella fue operada del corazón, pero estaba perfecta, cuando fue al médico por los chequeos salieron bien. Ella entró el sábado a bailar en buen estado de salud", confirmaron.

Al inicio

María Agustina vivía en el barrio Norte de Lincoln y trabajaba cuidando a personas mayores. Era una de las jóvenes más activas del carnaval.

Según los primeros informes, comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido, fue asistida rápidamente por personal médico, pero no logró recuperarse. La noticia conmocionó a familiares, amigos y compañeros de la comparsa.

Condolencias

La Municipalidad de Lincoln, mediante un comunicado oficial, expresó sus condolencias. El intendente Salvador Serenal y su equipo expresaron su acompañamiento a Carlos Silva, padre de la joven y empleado municipal del área de Acción Social, a sus familiares y seres queridos, y a todos los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio.

Desde la comparsa también enviaron un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero”.

comunicado

Mientras tanto, el domingo a la noche, el locutor oficial del Carnaval 2026 expresó por los altoparlantes, mientras comenzaba el desfile: “Es un momento de homenaje, María Agustina Silva, por siempre en nuestros corazones. El Carnaval Artesanal de Lincoln y sus hacedores y artesanos rinden homenaje a Agustina Silva con este sentido recuerdo. Siempre te recordaremos con tu alegría, pasión y sentimiento por el Carnaval Artesanal”. Las conmovedoras frases fueron, al final, tapadas por el cerrado aplauso de la multitud.

Fuente: Agencia DIB

