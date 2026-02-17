Tragedia en el Carnaval de Lincoln: falleció una joven de una comparsa que se descompensó durante el desfile

La ciudad de Lincoln , conocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal , está de duelo tras la muerte en las últimas horas de María Agustina Silva , integrante de la comparsa Nuevo Imperio , tras descompensarse durante el desfile. El fallecimiento de la joven fue el sábado, pero se conoció en las últimas horas.

Agustina, de 19 años , había sido operada recientemente del corazón . Sus familiares comentaron a Edición Noroeste que los chequeos y estudios médicos “le habían dado bien” . "Ella fue operada del corazón, pero estaba perfecta, cuando fue al médico por los chequeos salieron bien. Ella entró el sábado a bailar en buen estado de salud ", confirmaron.

María Agustina vivía en el barrio Norte de Lincoln y trabajaba cuidando a personas mayores. Era una de las jóvenes más activas del carnaval.

Según los primeros informes, comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido, fue asistida rápidamente por personal médico, pero no logró recuperarse. La noticia conmocionó a familiares, amigos y compañeros de la comparsa.

Condolencias

La Municipalidad de Lincoln, mediante un comunicado oficial, expresó sus condolencias. El intendente Salvador Serenal y su equipo expresaron su acompañamiento a Carlos Silva, padre de la joven y empleado municipal del área de Acción Social, a sus familiares y seres queridos, y a todos los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio.

Desde la comparsa también enviaron un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero”.

Mientras tanto, el domingo a la noche, el locutor oficial del Carnaval 2026 expresó por los altoparlantes, mientras comenzaba el desfile: “Es un momento de homenaje, María Agustina Silva, por siempre en nuestros corazones. El Carnaval Artesanal de Lincoln y sus hacedores y artesanos rinden homenaje a Agustina Silva con este sentido recuerdo. Siempre te recordaremos con tu alegría, pasión y sentimiento por el Carnaval Artesanal”. Las conmovedoras frases fueron, al final, tapadas por el cerrado aplauso de la multitud.

