Trabajadores de Fate: "Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada"

Tras el anuncio de Fate sobre el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos, se viven horas de tensión en torno a su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando , con el dolor de los trabajadores y las más de 900 familias afectadas.

La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta .

La empresa venía de años en crisis por múltiples factores, pero la caída en el consumo y la apertura importadora terminaron de darle un duro golpe. De hecho, desde la compañía argumentaron que la medida fue por “los cambios en las condiciones de mercado”.

“Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada”, contó uno de los trabajadores de FATE despedidos, Sebastián Tesoro. "Nos quieren obligar a que revolvamos la basura de la calle y no lo vamos a permitir", dijo desde San Fernando, donde algunos de sus compañeros pudieron ingresar a la planta que permanece rodeada de efectivos de la Policía.

"A las 5 de la mañana nos enteramos, nos notificamos a partir de un cartel que estaba del lado de adentro de la planta. Nos dejaron a todos en la calle aludiendo a una situación de crisis que ya venimos denunciando que no es tal", agregó. Y cerró: "Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo".

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, expresó: “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día, pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal, que si no mejoraba, algo iba a pasar”.

En tanto, Miguel Ricciardulli, delegado de la compañía, advirtió que “la situación de la actividad en los últimos meses era preocupante” y que la mayoría de los empleados, que serán despedidos, “tienen 45 años y 25 de antigüedad”.

El contexto de la reforma laboral

Todos los trabajadores consultados hicieron referencia al contexto actual y el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que flexibiliza la posibilidad de despidos. "Todos estos empresarios estaban buscando la reforma laboral, no es casualidad que nos despidan a todos y dentro de unos meses la fábrica retome sus actividades", lanzó Ariel Godoy, operario de FATE.

Además, denunció que no hubo un aviso previo que anticipara el cierre y los despidos, y que tras los balazos de goma se llevaron detenido al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo. "Llegamos esta mañana y la empresa contó a través de un comunicado que había cerrado la planta después de 80 años", agregó Godoy.

Víctor Ottoboni, también se refirió a cómo se enteró junto a sus compañeros de la triste noticia. "Hoy, cuando llegamos a trabajar, nos enteramos que cerró la empresa. Había rumores, pero nada oficial. El 80% estaba de vacaciones. Estábamos trabajando los que hacíamos la parada de mantenimiento alrededor de unos 70 trabajadores", relató.

