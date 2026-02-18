miércoles 18 de febrero de 2026
Trabajadores de Fate: "Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada"

La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y despedirá, según confirmó, a unos 900 empleados.

Por Agencia DIB
Trabajadores en la planta de FATE. 

Tras el anuncio de Fate sobre el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos, se viven horas de tensión en torno a su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, con el dolor de los trabajadores y las más de 900 familias afectadas.

La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta.

La empresa venía de años en crisis por múltiples factores, pero la caída en el consumo y la apertura importadora terminaron de darle un duro golpe. De hecho, desde la compañía argumentaron que la medida fue por “los cambios en las condiciones de mercado”.

“Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la fábrica cerrada”, contó uno de los trabajadores de FATE despedidos, Sebastián Tesoro. "Nos quieren obligar a que revolvamos la basura de la calle y no lo vamos a permitir", dijo desde San Fernando, donde algunos de sus compañeros pudieron ingresar a la planta que permanece rodeada de efectivos de la Policía.

"A las 5 de la mañana nos enteramos, nos notificamos a partir de un cartel que estaba del lado de adentro de la planta. Nos dejaron a todos en la calle aludiendo a una situación de crisis que ya venimos denunciando que no es tal", agregó. Y cerró: "Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo".

Otro empleado, que hace 15 años forma parte de Fate, expresó: “1000 familias van a quedar en la calle. Fabricábamos 12.000 neumáticos al día, pero últimamente nada porque hace un mes estamos cerrados ya que le dieron vacaciones a todo el turno. Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal, que si no mejoraba, algo iba a pasar”.

En tanto, Miguel Ricciardulli, delegado de la compañía, advirtió que “la situación de la actividad en los últimos meses era preocupante” y que la mayoría de los empleados, que serán despedidos, “tienen 45 años y 25 de antigüedad”.

El contexto de la reforma laboral

Todos los trabajadores consultados hicieron referencia al contexto actual y el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que flexibiliza la posibilidad de despidos. "Todos estos empresarios estaban buscando la reforma laboral, no es casualidad que nos despidan a todos y dentro de unos meses la fábrica retome sus actividades", lanzó Ariel Godoy, operario de FATE.

Además, denunció que no hubo un aviso previo que anticipara el cierre y los despidos, y que tras los balazos de goma se llevaron detenido al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo. "Llegamos esta mañana y la empresa contó a través de un comunicado que había cerrado la planta después de 80 años", agregó Godoy.

Víctor Ottoboni, también se refirió a cómo se enteró junto a sus compañeros de la triste noticia. "Hoy, cuando llegamos a trabajar, nos enteramos que cerró la empresa. Había rumores, pero nada oficial. El 80% estaba de vacaciones. Estábamos trabajando los que hacíamos la parada de mantenimiento alrededor de unos 70 trabajadores", relató.

Fuente: Agencia DIB

