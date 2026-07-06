lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 10:13

Terremotos: volvieron de Venezuela los bomberos bonaerenses que participaron de rescates

Este domingo arribaron desde Venezuela los 31 bomberos que asistieron a las víctimas de los terremotos que oficialmente ya dejaron 3.342 muertos.

Los rescatistas antes de regresar de Venezuela.

Los rescatistas antes de regresar de Venezuela.

El nuevo contingente de rescatistas que viajó a Venezuela.

El nuevo contingente de rescatistas que viajó a Venezuela.

Ministerio de Seguridad de la Nación

Los integrantes de la Brigada PUMA USAR ARG-13 -conformada por 31 bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires- regresaron este domingo a la noche de Venezuela tras sumarse a las tareas de asistencia tras los terremotos que oficialmente ya dejaron más de 3.300 muertos y unos 30 mil desaparecidos.

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Los bomberos bonaerenses

Tras varios días de intenso trabajo en las zonas de emergencia afectadas por los sismos del 24 de junio, los rescatistas fueron condecorados por las autoridades venezolanas. Ese contingente ya fue reemplazado por un nuevo equipo integrado por las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La Brigada PUMA USAR ARG-13 es una unidad especializada en búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés), integrada por bomberos altamente capacitados para intervenir en emergencias de gran magnitud, como terremotos, derrumbes y colapsos estructurales. Entre los 31 integrantes hubo bomberos de Balcarce, Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Salliqueló, Tapalqué y General Rodríguez, entre otras localidades bonaerenses.

El nuevo contingente de rescatistas que viajó a Venezuela.

El nuevo contingente de rescatistas que viajó a Venezuela.

Los números de los terremotos

De acuerdo a la información oficial, ya son 3.342 los muertos y 16.740 los heridos por los terremotos. El parte señala también que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda, mientras que de los 856 edificios afectados colapsaron 190.

Por su parte la web desaparecidosterremotovenezuela.com estima en más de 30 mil las personas de las que se carece información.

Fuente: Agencia DIB

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