miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 12:06

Balcarce: a un mes de los sismos distinguieron a los 8 bomberos que viajaron a Venezuela

Los 8 rescatistas viajaron de Balcarce a Venezuela. El Gobierno informó 5.278 muertos, 16.740 heridos y se estiman en más de 25 mil los desaparecidos.

Por Agencia DIB
Los bomberos reconocidos en el Concejo Deliberante de Balcarce.

Los bomberos reconocidos en el Concejo Deliberante de Balcarce.

La Vanguardia
Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos.

Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos.

NA

En el recinto del Concejo Deliberante local, este martes fueron distinguidos los ocho bomberos voluntarios de Balcarce que integraron la misión humanitaria enviada a Venezuela como rescatistas de las víctimas de los dos terremotos ocurridos en La Guaira eel 24 de junio pasado.

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En la ceremonia de reconocimiento al compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo de los ocho balcarceños de la Brigada PUMA USAR ARG-13 estuvieron presentes los bomberos Fernando Alessio -quien además se desempeñó como líder del contingente argentino-, Federico Mancini, Nicolás Cucci, Sebastián López, Federico Cattaneo, Gonzalo Castrillo –estuvo su papá en su presentación-, Lautaro Vignate y Santiago Vivas.

Según informó La Vanguardia, todos ellos forman parte de la Brigada PUMA USAR ARG-13, unidad especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas perteneciente a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, con alta experiencia en emergencias de gran magnitud tanto en el país como en el exterior.

Las cifras, a casi un mes de los terremotos

Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos.

Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos.

Estos son los últimos números oficiales del Gobierno venezolano:

  • 5.278 fallecidos.
  • 16.740 heridos.
  • 17.907 personas sin hogar o en refugios.
  • 23.500 personas permanecen alojadas y contenidas en 107 campamentos transitorios.

Con respecto a los desaparecidos, organismo y reportes independientes los estiman entre 25.000 y 29.000. Cifra provisoria, en medio de las complejas tareas de remoción de las estructuras colapsadas.

Fuente: Agencia DIB

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