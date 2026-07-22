Balcarce: a un mes de los sismos distinguieron a los 8 bomberos que viajaron a Venezuela

Los bomberos reconocidos en el Concejo Deliberante de Balcarce. La Vanguardia Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos. NA

En el recinto del Concejo Deliberante local, este martes fueron distinguidos los ocho bomberos voluntarios de Balcarce que integraron la misión humanitaria enviada a Venezuela como rescatistas de las víctimas de los dos terremotos ocurridos en La Guaira eel 24 de junio pasado.

En la ceremonia de reconocimiento al compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo de los ocho balcarceños de la Brigada PUMA USAR ARG-13 estuvieron presentes los bomberos Fernando Alessio -quien además se desempeñó como líder del contingente argentino-, Federico Mancini, Nicolás Cucci, Sebastián López, Federico Cattaneo, Gonzalo Castrillo –estuvo su papá en su presentación-, Lautaro Vignate y Santiago Vivas.

Según informó La Vanguardia, todos ellos forman parte de la Brigada PUMA USAR ARG-13, unidad especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas perteneciente a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, con alta experiencia en emergencias de gran magnitud tanto en el país como en el exterior.

Las cifras, a casi un mes de los terremotos Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos. NA Estos son los últimos números oficiales del Gobierno venezolano:

5.278 fallecidos.

16.740 heridos.

17.907 personas sin hogar o en refugios.

23.500 personas permanecen alojadas y contenidas en 107 campamentos transitorios. Con respecto a los desaparecidos, organismo y reportes independientes los estiman entre 25.000 y 29.000. Cifra provisoria, en medio de las complejas tareas de remoción de las estructuras colapsadas. Fuente: Agencia DIB

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