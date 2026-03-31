Diluvio en Mar del Plata: continúa la alerta naranja por tormentas fuertes en la región

Fuertes precipitaciones afectaron este martes a la ciudad de Mar del Plata y el SMN mantiene la alerta naranja por tormentas.

Un fuerte temporal de lluvia dejó este martes varias calles inundadas en diversos sectores de la zona sur y el centro de la localidad de Mar del Plata , y se espera que las tormentas continúen, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas para la región.

Franco Colapinto manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires

El regreso del pejerrey a Chascomús, atracción para pescadores y turistas

De acuerdo al pronóstico del SMN , los distritos de General Pueyrredon como Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Los fenómenos podrían darse con actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Embed 31 MAR I #Alertas para hoy (actualización):



#Tormenta

Lluvias intensas

40-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

20-70 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

Granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/R5JUWPN45v — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 31, 2026

Las lluvias de este martes dejaron varias calles completamente anegadas, autos atrapados y colapsada la circulación. En Punta Mogotes la situación fue crítica: la avenida de los Trabajadores quedó completamente inundada y una mujer fue arrastrada por el agua, por lo que un vecino se acercó y la rescató. Una gran cantidad de agua bajó por las calles de Punta Mogotes y desembocaron en la costa, en avenida de los Trabajadores, que quedó completamente colapsada.

temporal-zona-faro-mar-del-plata La lluvia torrencial que azotó esta tarde a la ciudad de Mar del Plata.

De acuerdo a un video publicado por Mi8, la mujer pasó del carril que va al sur hasta el carril que se dirige al Puerto y no podía incorporarse. De repente, dos hombres aparecieron, la ayudaron y pudieron sacarla de esa situación de riesgo.

Embed I Fuerte temporal de lluvia en Mar del Plata y alerta naranja: una mujer fue arrastrada por la corriente y vecinos de la zona la socorrieron. pic.twitter.com/4t5OMtzqr0 — ACR (@AnaClaudiaRoche) March 31, 2026

Como suele ocurrir en estos casos, muchas personas salieron en tablas de surf y gomones, para asistir a personas afectadas por la acumulación de agua. No obstante, estas acciones no son recomendables.

Embed #MardelPlata Kayak en la calle y surf en las esquinas: las postales más insólitas del temporal



Leé más en: https://t.co/nMxJmCRxmV pic.twitter.com/LqQUpwhOKs — 0223 (@0223comar) March 31, 2026

Precauciones y recomendaciones

Para estas situaciones, el SMN recomienda:

- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental.

- Salir solo si es necesario.

- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Ante cualquier emergencia provocada por las inclemencias climáticas, los teléfonos a tener a mano son los de Defensa Civil (103) y SAME (107).

Fuente: Agencia DIB