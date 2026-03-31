martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 20:16

Diluvio en Mar del Plata: continúa la alerta naranja por tormentas fuertes en la región

El temporal dejó calles anegadas y el agua arrastró a una mujer en Punta Mogotes, que por fortuna fue asistida por vecinos. Continuará el mal tiempo y el SMN emitió recomendaciones.

Por Agencia DIB
Fuertes precipitaciones afectaron este martes a la ciudad de Mar del Plata y el SMN mantiene la alerta naranja por tormentas.&nbsp;

Fuertes precipitaciones afectaron este martes a la ciudad de Mar del Plata y el SMN mantiene la alerta naranja por tormentas. 

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De acuerdo al pronóstico del SMN, los distritos de General Pueyrredon como Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Los fenómenos podrían darse con actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

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Las lluvias de este martes dejaron varias calles completamente anegadas, autos atrapados y colapsada la circulación. En Punta Mogotes la situación fue crítica: la avenida de los Trabajadores quedó completamente inundada y una mujer fue arrastrada por el agua, por lo que un vecino se acercó y la rescató. Una gran cantidad de agua bajó por las calles de Punta Mogotes y desembocaron en la costa, en avenida de los Trabajadores, que quedó completamente colapsada.

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La lluvia torrencial que azot&oacute; esta tarde a la ciudad de Mar del Plata.&nbsp;

La lluvia torrencial que azotó esta tarde a la ciudad de Mar del Plata.

De acuerdo a un video publicado por Mi8, la mujer pasó del carril que va al sur hasta el carril que se dirige al Puerto y no podía incorporarse. De repente, dos hombres aparecieron, la ayudaron y pudieron sacarla de esa situación de riesgo.

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Como suele ocurrir en estos casos, muchas personas salieron en tablas de surf y gomones, para asistir a personas afectadas por la acumulación de agua. No obstante, estas acciones no son recomendables.

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Precauciones y recomendaciones

Para estas situaciones, el SMN recomienda:

- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental.

- Salir solo si es necesario.

- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Ante cualquier emergencia provocada por las inclemencias climáticas, los teléfonos a tener a mano son los de Defensa Civil (103) y SAME (107).

Fuente: Agencia DIB

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