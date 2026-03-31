Diluvio en Mar del Plata: continúa la alerta naranja por tormentas fuertes en la región

De acuerdo al pronóstico del SMN, los distritos de General Pueyrredon como Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.
Los fenómenos podrían darse con actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
Las lluvias de este martes dejaron varias calles completamente anegadas, autos atrapados y colapsada la circulación. En Punta Mogotes la situación fue crítica: la avenida de los Trabajadores quedó completamente inundada y una mujer fue arrastrada por el agua, por lo que un vecino se acercó y la rescató. Una gran cantidad de agua bajó por las calles de Punta Mogotes y desembocaron en la costa, en avenida de los Trabajadores, que quedó completamente colapsada.
De acuerdo a un video publicado por Mi8, la mujer pasó del carril que va al sur hasta el carril que se dirige al Puerto y no podía incorporarse. De repente, dos hombres aparecieron, la ayudaron y pudieron sacarla de esa situación de riesgo.
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I Fuerte temporal de lluvia en Mar del Plata y alerta naranja: una mujer fue arrastrada por la corriente y vecinos de la zona la socorrieron. pic.twitter.com/4t5OMtzqr0