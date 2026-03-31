El regreso del pejerrey a Chascomús, atracción para pescadores y turistas

Tras varias temporadas difíciles signadas por la sequía, la Laguna de Chascomús vuelve a ser protagonista por uno de sus emblemas: de acuerdo a distintos reportes, comenzaron a multiplicarse las capturas de pejerrey , lo que reactivó el entusiasmo de pescadores deportivos y volvió a poner a la ciudad en el radar turístico.

Así, luego de años de bajante extrema, la mejora en los niveles de la laguna permitió el regreso de ejemplares de pejerrey de buen porte e incluso, tanto desde la costa como embarcados, se registran capturas que rondan o superan los 35 centímetros , con buenos rendimientos en distintos sectores.

Según indicó el portal El Cronista , referentes locales como el guía Fernando Scardigno indican que la actividad se sostiene en puntos tradicionales como la zona de la compuerta, el muelle y sectores centrales de la laguna. Incluso, durante la noche, también se han registrado piques firmes desde la costa.

No obstante, es menester destacar que detrás de esta recuperación hay un trabajo sostenido . La tarea de la estación hidrobiológica y el legado del biólogo Gustavo Berasain fueron clave para proteger y mantener la población ictícola en los momentos más críticos, evitando que la laguna desapareciera del circuito de la pesca deportiva . De todos modos, los especialistas coinciden en que no es una pesca fácil ni para principiantes: quiere conocimiento, paciencia y adaptación a las condiciones del agua, que aún presenta alta transparencia.

De todos modos, el proceso de recuperación está en sus albores y hay una advertencia que se repite entre pescadores y conocedores del ecosistema local: el regreso del pejerrey debe ir acompañado de responsabilidad y conciencia ambiental. La presencia de ejemplares juveniles es alta, lo que indica un proceso de recuperación en curso. Por eso, la devolución de piezas fuera de medida resulta clave para sostener el crecimiento del recurso.

En este sentido, también se vuelve fundamental el control por parte de las autoridades para evitar prácticas depredatorias que puedan comprometer este proceso. La laguna aún no alcanzó su nivel óptimo - se estima que le falta alrededor de un metro de profundidad -, por lo que su equilibrio sigue siendo frágil.

Turismo y descanso

De cara al fin de semana largo de Semana Santa y teniendo en cuenta que el otoño se mantiene con temperaturas cálidas, Chascomús es un destino óptimo para una escapada. A eso se suma el buen momento de la pesca del pejerrey, para los amantes de esta actividad deportiva.

La región, en pocos kilómetros, cuenta con el sistema de lagunas encadenadas, con espejos cercanos como Laguna Barrancas, Laguna Chis-Chis, Laguna Vitel y Laguna El Burro, también muestra buenos niveles de agua y actividad, consolidando un circuito regional en crecimiento.

Si bien el regreso del pejerrey suma un atracción e ilusiona, el desafío ahora será sostener este proceso de recuperación de la laguna, con prácticas responsables y controles efectivos. Si así sucede, será el inicio de una nueva y promisoria etapa para uno de los emblemas naturales de la región.

Fuente: Agencia DIB