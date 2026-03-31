Brote de Chikungunya en Lomas de Zamora: 13 casos confirmados y alerta epidemiológica

Hay medidas generales, como el uso de repelentes, para evitar picaduras de cualquier especie de mosquito.

En territorio bonaerense se identificó, desde mediados de marzo, un área en el distrito de Lomas de Zamora donde se desarrolla un brote de fiebre chikungunya, que ya suma 13 casos confirmados.

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El brote se identificó a partir de un caso confirmado autóctono notificado el 12 de marzo (semana epidemiológica 10). Se trata de una residente de la localidad de Ingeniero Budge, que inició síntomas el 5 de marzo (SE 9), consultó el 10 de marzo y se le realizó una prueba con resultado positivo para virus chikungunya. En tanto, de acuerdo al último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense , los casos detectados en el municipio hasta el 21 de marzo son 13 confirmados , 7 casos en estudio y 2 casos descartados. Hasta el momento, no se notificaron casos en otras localidades vecinas del municipio.

En tanto, la última semana se notificó un caso probable sin antecedente de viaje en el municipio de La Matanza (Villa Celina) . Se trata de una mujer de 68 años con FIS el 14/3 (SE 10) y una muestra el 20/3 (SE 11) con resultado IgM positiva en un efector de la CABA. El caso refiere tener nexo con un caso sintomático procedente de Bolivia y se encuentra en investigación.

Ante esta situación, se emitió desde la provincia de Buenos Aires una alerta epidemiológica de fiebre chikungunya convocando a los equipos de salud a intensificar la vigilancia de Fiebre Chikungunya y otras arbovirosis ; optimizar el diagnóstico diferencial; verificar la preparación de los servicios de salud; implementar las acciones de control ante todo caso sospechoso; y difundir las medidas de prevención y control de estas enfermedades a la población.

¿Qué es y cómo se transmite?

La Fiebre Chikungunya una enfermedad causada por el virus chikungunya, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. En Argentina, el principal vector es el mosquito Aedes aegypti, el mismo que también puede transmitir dengue y Zika.

Cuando este mosquito se alimenta con la sangre de una persona que tiene el virus chikungunya, puede adquirir el virus y, al picar a otras personas, transmitirle la enfermedad.

Además, el virus puede transmitirse de una persona gestante al bebé durante el embarazo (transmisión vertical), por lo que es fundamental que las personas embarazadas tomen medidas estrictas para prevenir las picaduras de mosquitos.

Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El cuadro clínico inicia con la aparición repentina de fiebre, generalmente mayor a 39°, que suele durar menos de una semana. Además de la fiebre, a menudo se acompaña de dolor en las articulaciones, predominando en manos, pies, muñecas y tobillos, y pueden ser tan incapacitantes que dificultan el movimiento. Este es uno de los síntomas más característicos de esta infección.

Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular, dolor de cabeza, conjuntivitis, náuseas, vómitos, fatiga y erupción cutánea. Los dolores en las articulaciones pueden persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.

fiebre 39 El cuadro clínico inicia con la aparición repentina de fiebre, generalmente mayor a 39°, que suele durar menos de una semana.

¿Cómo prevenir la fiebre chikungunya?

Disminuir las poblaciones del mosquito Aedes aegypti es la forma más eficaz para cortar el ciclo de transmisión del virus chikungunya. En este sentido, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes u objetos que puedan acumular agua donde el mosquito pueda colocar sus huevos.

Es fundamental:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). Si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar el acceso del mosquito a su interior . Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

. Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables). Cambiar el agua de bebederos de animales , floreros, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

, floreros, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos. Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

para disminuir la presencia de mosquitos adultos. Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Vertir agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.

Para reproducirse, los mosquitos adhieren sus huevos a las paredes de los recipientes por lo que resulta clave, además de cambiar el agua, cepillar el interior de dichas paredes para eliminarlos. La fumigación no es una medida de prevención para eliminar el mosquito.

Contra el Aedes aegypti recomiendan colocarse repelente en las zonas donde la vista no llega y dentro de lugares cerrados. Contra el Aedes aegypti recomiendan colocarse repelente en las zonas donde la vista no llega y dentro de lugares cerrados.

La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no sirve para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que sólo se recomienda cuando se detectan personas con cuadros clínicos con sospecha de chikungunya y para aquellas áreas donde está confirmada la presencia del mosquito vector. A su vez, la fumigación siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

Evitar picaduras

Además de las acciones para disminuir las poblaciones de mosquitos, también es importante prevenir las picaduras:

Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

con telas mosquiteras. Utilizar repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento es sintomático y suele ser ambulatorio. Consiste principalmente en el control de la fiebre y el alivio del dolor articular. Al momento no existe tratamiento antiviral específico ni vacuna para el virus chikungunya disponible en nuestro país. En este sentido, es importante prevenir la picadura del mosquito para evitar la propagación de la infección.

Fuente: Agencia DIB