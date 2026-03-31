Vuelven las misiones tripuladas a la Luna: ¿cuál es el rol de las universidades argentinas en el programa de la NASA?

Un microsatélite desarrollado en Argentina será parte de la misión tripulada Artemis II que la NASA se apresta a enviar al entorno lunar mañana, según conformaron fuentes de las universidades públicas que lo desarrollaron en colaboración con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Fin de temporada: 120 guardavidas cubrirán 90 bajadas en La Costa hasta el 15 de abril

La Plata: se realiza una nueva búsqueda para encontrar los restos de Miguel Bru en Abasto

Se trata del microsatélite Atenea -mide 30 por 20 centímetros-, diseñado y construido íntegramente en Argentina para obtener datos y comunicarse a 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

El aparato será puesto en órbita durante la misión Artemis II, de la NASA, que marca el regreso de los vuelos tripulados a la luna después de 50 años, cuando la agencia espacial norteamericana discontinuó el programa Apollo , que llevó al hombre al satélite terrestre por primera vez en la historia en 1969.

Según informó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, la operación implicará poner a prueba capacidades de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota, en un escenario de “ alta complejidad técnica ”.

El aparato fue desarrollado por la CONAE junto con las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM

“Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión, y uno de los cuatro países seleccionados a nivel global junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur” expresó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina.

¿Para qué vuelve la NASA a la Luna?

El lanzamiento del cohete de la misión Artemisa II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, se realizará en el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos.

Ésta será la segunda misión de Artemisa tras el vuelo no tripulado de 2022 y precede a las siguientes, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar en 2028 e inicien el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.

Entre los objetivos a mediano plazo de la misión es volver a alunizar (en este viaje solo se orbitará), establecer una base permanente que sirva para emprender un viaje a Marte, que además serviría para lanzar desde allí satélites hacia la Tierra.

Fuente: Agencia DIB.