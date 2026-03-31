martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 20:12

Intendentes de varias provincias exigen a Nación más fondos y una reunión con Santilli

Se realizó en Paraná una reunión del Consejo Federal. Denunciaron "asfixia fiscal". Exigen medidas para recomponer fondos y ver al ministro del Interior.

Por Agencia DIB
Los intendentes de la reunión de Paraná.&nbsp;

Los intendentes de la reunión de Paraná. 

Unos 30 intendentes de diversas provincias del país firmaron hoy un documento en el cual denunciaron que el gobierno nacional “abandona” y “asfixia” finnancieramente a las comunas y, en general, al interior del país, y le reclamaron medidas para incrementar el financiamiento de los estados que gobiernan, y una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.

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El documento resumió fue la conclusión principal de un “Encuentro Federal de Intendentes ” realizado hoy en Paraná, al que asistieron alcaldes de Santa Fe, Entre Rios, Jujuy, Formosa, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Rio Negro y la provincia de Buenos Aires, representada por el platense Julio Alak y Ariel Sujarchuk, de Escobar.

Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación ”, señalaron los intendentes, que forma parte del Consejo Federal de Intendentes, en un escrito. Por ese recorte, evaluaron incluso ir a la Justicia.

Por ahora, sin embargo, reclamaron la reunión con Santilli y apuraron el documento, de fuerte tono crítico, en el que detallan recortes en áreas sociales, sanitarias, previsionales al tiempo que precisan cómo eso aumentó la demanda sobre sus gobiernos.

La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios. En lo inmediato necesitamos una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos”, plantearon. A su vez, subrayaron que “la situación fiscal también es desigual”. “La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios.

Alak sostuvo que, “ante la caída vertical de la coparticipación federal registrada en los últimos meses producto del cierre de 29 mil empresas, la pérdida de 300 mil puestos de trabajo y la caída abrupta del consumo, es necesario crear un nuevo Pacto Fiscal que garantice la gobernanza y la sostenibilidad de los municipios argentinos ”.

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