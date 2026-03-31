Franco Colapinto manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto.

El piloto argentino Franco Colapinto conducirá por las calles de Buenos Aires un monoplaza de Fórmula 1. El piloto oriundo de Pilar brindará una exhibición a bordo de un F1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team. Será en las calles de Palermo, el domingo 26 de abril. Así, un auto de la máxima categoría volverá a circular por CABA, después de catorce años.

La exhibición de Colapinto se da en el marco del obligado parate en la temporada de Fórmula 1. Después de la carrera del fin de semana pasado en Suzuka, la guerra de Medio Oriente obligó a cancelar los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita. Así, la próxima carrera será recién el 3 de mayo, en Miami.

La Fórmula 1 en Buenos Aires El evento de Buenos Aires se desarrollará en torno de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Será un circuito callejero de dos kilómetros, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales. Según se anticipó desde la organización, la jornada contará con un sector abierto y gratuito; sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista; en el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos; y el espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”, explicó el piloto que compitió el fin de semana pasada en Japón. “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

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