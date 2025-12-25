jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025 - 10:58

Solidaridad en Trenque Lauquen: 200 pollos para la cena de Navidad de los más necesitados

La iniciativa del recolector de residuos Gonzalo Bravo, quien donó su aguinaldo, contó con la colaboración de decenas de vecinos de Trenque Lauquen.

Por Agencia DIB
Gonzalo Bravo, con los 200 pollos asados en Trenque Lauquen.

Gonzalo Bravo, con los 200 pollos asados en Trenque Lauquen.

sudoesteba.com

Cientos de vecinos necesitados de la ciudad de Trenque Lauquen pudieron tener una digna cena de Navidad gracias al esfuerzo de un humilde recolector de basura, quien asó unos 200 pollos a la parrilla, además de otros productos que se sumaron a la movida solidaria.

Más noticias
Sebastián, Sofía, Juan Ignacio y Valentina, cuatro de los jóvenes organizadores de Navidad Solidaria. (Agencia DIB/Gonzalo Ré)

Navidad Solidaria rescata, con espíritu misionero, el verdadero valor de la festividad cristiana
León XIV dio su primera bendición Urbi et Orbi de Navidad.  video

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal

Todo nació por una iniciativa de Gonzalo Bravo, de día, recolector de residuos y jardinero, y por la noche, empleado en una cancha de fútbol 5. Pese a sus modestos empleos, decidió donar su aguinaldo para comprar pollos y asarlos, y así, que los más necesitados tuvieran una digna cena navideña.

Los pollos solidarios de Trenque Lauquen

La movida se viralizó por las redes y varios se sumaron a la campaña que también recibió donaciones de carne, chorizos y otros productos navideños, como pan dulce, informó sudoesteba.com.ar

Bravo se encargó personalmente de la enorme parrilla cubierta de pollos y con varios amigos “motoqueros” también participó del reparto para la cena cocinada en el Club Monumental. Entre los barrios visitados, estuvieron Indio Trompa y Ampliación Urbana, donde las familias agradecieron este gesto solidario digno de imitar.

Temas
Ver más

Navidad Solidaria rescata, con espíritu misionero, el verdadero valor de la festividad cristiana

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

Imprudencia al volante: 97 personas dieron positivo de alcoholemia en controles nacionales

Quilmes: un bombero mató a dos delincuentes que intentaron robarle la moto a punta de pistola

En Olavarría, a la Policía Federal no se le escapó la tortuga

La Asesoría General de Gobierno abre una convocatoria para incorporar jóvenes abogados

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre quedó detenido por matar a su vecino, alterado por la pirotecnia que tiraban sus hijos en la noche de Navidad. 

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

León XIV dio su primera bendición Urbi et Orbi de Navidad.  video

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal