Buscan fortalecer las pequeñas localidades bonaerenses a través del turismo rural

Carlos Keen, cerca de Luján, un típico pueblito del interior provincial. Archivo DIB.

La Legislatura bonaerense podría discutir un nuevo esquema de política pública para utilizar el turismo rural en pequeños pueblos y localidades como elemento de desarrollo local que permita mejorar el arraigo en esas zonas, muchas veces sometidos a una migración por motivos económicos que amenaza con despoblarlas.

La iniciativa está contenida en un proyecto, presentado por la senadora radical Natalia Quintana, para modificar la ley provincial 13.251, que creó el régimen de promoción de pequeñas localidades. para incorporar al turismo rural como un eje central para acompañar las economías regionales, fomentar emprendimientos locales y poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de cada comunidad bonaerense

En concreto, la la propuesta fortalece la articulación entre la Provincia y los municipios mediante convenios, asistencia técnica y estrategias de desarrollo local adaptadas a las particularidades de cada territorio. También prevé priorizar a aquellas localidades con mayores dificultades de desarrollo.

“La iniciativa apunta a generar más oportunidades en el interior bonaerense, promoviendo un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad local”, señaló Quintana.

En los fundamentos del proyecto se detalló que “no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores erogaciones presupuestarias, sino una optimización de herramientas ya existentes para mejorar la implementación de políticas públicas territoriales”. Fuente: Agencia DIB.

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