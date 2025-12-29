lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025 - 17:53

Senasa: cómo prevenir los golpes de calor en la hacienda

Las altas temperaturas afectan a todos, incluso al ganado. Por eso, el Senasa elaboró una lista de recomendaciones para enfrentar el calor.

Por Agencia DIB
El Senasa brindó consejos para que los animales soporten la ola de calor.

El Senasa brindó consejos para que los animales soporten la ola de calor.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordó a los productores ganaderos fortalecer las medidas preventivas para minimizar los efectos del estrés calórico en el ganado. Con temperaturas superiores a 35 grados y térmicas de 40°, nadie, ni la hacienda, está exenta de sufrir un golpe de calor.

Más noticias
El problema, que ya fue eliminado, afectó a la partida 2703 del Cremón doble crema.

ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un lote de queso de consumo masivo
Quedó establecido el calendario para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación

“El estrés es una respuesta adaptativa, que permite a los animales hacer frente a desafíos ambientales como los cambios de temperatura. Cuando se superan las condiciones óptimas, el cuerpo intenta adaptarse a la nueva situación ambiental. Sin embargo, a temperaturas ambientales más altas, los mecanismos de adaptación no logran eliminar el exceso de calor generado”, indica el Senasa.

El estrés calórico es “el conjunto de cambios fisiológicos y comportamentales que se desencadenan en los animales cuando son sometidos a condiciones ambientales que superan su temperatura de confort o zona termoneutral y son incapaces de regular su temperatura interna”, explica el organismo.

Cómo afecta el calor a la hacienda

“Los animales tienden a reducir su actividad física e ingesta de alimento; aumentar la frecuencia respiratoria, el jadeo, la salivación y el consumo de agua; y buscar espacios con sombra”, detalla.

El efecto del estrés calórico no se limita al bienestar animal, también puede afectar el rendimiento de la producción con disminución de la eficiencia alimentaria; pérdida de peso y de condición corporal; deterioro del desempeño y de los índices reproductivos; aumento del riesgo de enfermedades; e incremento de la tasa de mortalidad.

En los animales lecheros, se aprecian mermas en la producción de leche, así como en el porcentaje de grasa y proteína. En tanto, los animales de carne necesitan una provisión de sombra de árboles ya que no solo disminuye la radiación, sino que produce menor temperatura del aire por la evaporación desde las hojas.

La hidratación y la alimentación

Otro factor a considerar es que un bovino adulto consume diariamente el 7% de su peso vivo en agua, por lo que se debe proporcionar una hidratación fresca, limpia y abundante, con bebederos accesibles y cerca de los animales. Al mismo tiempo hay que cuidar el consumo abrupto de agua, luego de períodos de privación, puede desencadenar un cuadro de intoxicación con signos nerviosos.

También hay que evitar manejos estresantes es una tarea clave durante el verano. Para ello, se recomienda arrear de manera tranquila -respetando el paso de los animales- y realizar los encierres y trabajos en manga a primera hora de la mañana o última hora de la tarde.

En cuanto a la alimentación, en producciones de engorde a corral, se deberá administrar entre el 30 y 40% de la ración por la mañana (el resto por la tarde) e incrementar el porcentaje de fibra en la dieta.

“Cuando se prevean altas temperaturas -concluye el Senasa-, será necesario refrescar a la hacienda -bien temprano a la mañana o durante la noche-, utilizando un caudal de agua suficiente para penetrar el pelo. Si se los moja en horas de mucho calor y de manera insuficiente, puede ser contraproducente. También se sugiere remojar el suelo de los corrales, sin embarrarlos, para minimizar la radiación indirecta de los bovinos”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un lote de queso de consumo masivo

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación

Una ONG al rescate de los animales del ex Zoológico de Luján

Milena Salamanca: "Fue duro el proceso, pero también fue lindo"

Una por una, todas las subas que llegan en enero y le meten presión a la inflación

Arde Buenos Aires: los cuidados frente a la ola de calor extremo con 40° de térmica

Salliqueló: incendio destruyó gran parte de la planta de "Lácteos La Familia Retorto"

Cañuelas: policía desafectado por celebrar la Navidad con disparos al aire en una comisaría

Mar del Plata: pareja de mujer policía le fracturó los brazos al ladrón que intentó agredirla

La alcoholemia fue tan alta que no se pudo medir por "desbordamiento de rango"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los alquileres siguen por las nubes.

Una por una, todas las subas que llegan en enero y le meten presión a la inflación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado 20 en el Sanatorio Otamendi.

"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación